NVIDIA 和雲豹、泓德能源買綠電 兩檔盤中亮燈鎖死

輝達（NVIDIA）規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，繼輝達與雲豹能源（6869）洽談銷售綠電相關事宜後，另一家綠電大廠泓德能源-創（6873）也證實已接獲輝達洽詢綠電採購，雲豹能源、泓德能源25日漲停亮燈，森崴能源（6806）盤中也大漲逾9%。

雲豹能源發言人張建偉先前表示，輝達已和雲豹能源接觸採購綠電，但提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠。泓德能源也說，輝達要採購的綠電量確實相當龐大，絕非一家綠電業者能完全滿足，將盡力滿足客戶需求，不過合作細節不便對外說明。

此外，業界傳出蘋果將來台設立資料中心，成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達（NVIDIA）之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，隨著蘋果加入在台建立資料中心行列，也將引爆更大的綠電需求，愈來愈多國際大廠向台灣綠電業者洽詢採購綠電。

業界人士分析，目前綠電業者大多已不賣給台電，轉賣給國內外企業，因為每度電價格更好，現今綠電交易正處於賣方市場，若未來國內的綠電仍持續供不應求，綠電價格可能進一步攀升。

根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電今年6月售出太陽光電憑證張數達1.1萬張，累計今年上半年銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，居國內售電第一名。

而泓德旗下子公司星星電力自2021年取得售電執照，累計至今年初為止，綠電轉供量已超過110億度電，去年全年度的綠電簽約量則超過18億度電，年增十倍，全台轉供據點超過600個，為國內前三大綠電業者。