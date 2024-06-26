台股真過熱了嗎…群益質押額度被借完！ 存股哥：我也覺得蠻意外的

群益在6/25調整最高等級標的利率為2.3%，也因為鈔優貸額度已被借完，目前已經無法在群益質押借款，我也覺得蠻意外的，這個資源竟然熱絡成這樣，還有額度被借完這種事發生。

這兩天也很多老鐵問我問題，但我也只是群益客戶不是業務，跟大家收到的訊息是一樣的，問我未來可能的方案等問題，我也沒辦法回答，不過還是可以就現有的資訊跟大家分享，如果訊息有誤請見諒，並請私訊我再修正。

關於利率

目前已經無法借款，但系統上的鈔優貸利率已調整成2.3%，但如果你之前是2.17%的借款，2.17%的部分維持不變，也就是說如果未來可以再用鈔優貸借款，那最新利率就是2.3%。

關於借新還舊

這部分已經跟業務確認過，就算未來遇到額度用完的情形，一樣可以借新還舊不用繳回本金，借新還舊只是群益內部的作業，他們會借一筆錢把舊的還掉，這部分不會有影響。

只是屆時會依照新利率調整，如果我的2.17%要借新還舊，那以現行利率來看就會調整成2.3%。

現有客戶有什麼影響？

目前來看如果你已經有用群益質押，那對你不會有任何影響，畢竟原有的2.17%不會調整，只是目前沒辦法再借款。不過如果你越早用鈔優貸借到錢，那你的優勢會多一點，因為手上有更多的資金、更低的利率。

如果你擔心未來仍有變動，可以怎麼做？

也有幾個老鐵跟我抱怨群益群益公告的太突然，一下子要調利率一下又說額度用完，確實我也覺得這部分他們有進步空間，早一點公告會比較好，如果你很擔心，提供你幾個選項。

第一個降低槓桿或是獲利了結，反正離一年半還有段時間，可以規劃一些資金還款，但這樣你的套利金額就會下降。也可以考慮如果這段時間有好的停利點，就賣股還款。 第二個做搬家準備，拉高手上持股，一年半後到其他券商質押借款，再到群益解質搬家。 第三個維持不變並拉高持股，也是我目前會做的，因為對舊戶權益不變，但以我的操作方式會更積極累積手上股票，隨時可以有一批股票到其他券商質押，以應對未來可能發生的任何狀況。

總結我的看法

群益在去年底提供的超低利率資金，以及可以神速撥款的系統，的確是相當棒的資源，越早使用優勢越大。

但這一波公告太突然難免引發民怨，且我遇到很多老鐵跟我說他們的業務告知錯誤的訊息，關於質押規則、關於方案等等，我覺得內部訊息統整跟業務的專業度也是他們要改進的，但我的業務非常專業沒有這部分的問題。

不過總體來說我自己對鈔優貸這個資源還是很滿意，雖然有改進空間，但畢竟群益推質押到現在也才半年左右，給他們點時間磨合改進，我們也才能用到更優質的資源，對投資人、對券商才是雙贏的局面。

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