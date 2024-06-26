美科技股收高帶動台積電開高6元 台股早盤漲逾百點

美國科技股股周二收盤上漲，帶動台積電（2330）26日開盤價為951元，上漲6元，台股今日開盤指數為22,938.57點，上漲62.6點，早盤漲逾百點至23,060點。

群益投顧表示，周二(25日)台積電、鴻海（2317）由黑翻紅，大立光（3008）漲4%重奪台股股后，撐盤要角明顯指向蘋果概念股。指數反彈量縮且向上有短壓，修正整理走勢還未結束，但考量中長期多方格局下，反彈時適度調節,急跌後找機會承接。綠電族群走自己的路，較能規避大盤修正風險；觀察大盤行進的方向，近期以蘋概三王、台達電（2308）為控盤權值股。

操作題材可留意： 1.綠電搶購潮─繼雲豹能源，泓德能源也證實接獲輝達洽詢綠電採購事宜，也傳出蘋果將來台設立資料中心；現今綠電交易正處於賣方市場。經濟部長郭智輝喊出將先蓋太陽能電廠，這波AI浪潮下，森崴、泓德、雲豹三大綜合能源業者、重電四雄、各大線纜廠將率先受惠。 2.美光財報引領記憶體族群─美光將在6/26盤後公布財報，預期財報將持續隨著產業成長漸入佳境，有利後續上漲動能。受惠於記憶體大廠生產重心轉移至高階HBM，正向看待記憶體後市復甦，而利基型記憶體也將受惠價格回升，台廠南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）相對受惠。

周二美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,112.16點，下跌299.05點、跌幅0.76%；S&P500指數上漲0.39%；那斯達克指數上漲1.26%；費半指數上漲1.79%。台積電ADR漲2.9%，較台北交易溢價%。

輝達勁揚6.8%，連續三個交易日遭拋售後大幅反彈，輝達未被納入道瓊工業指數，上周一度成為全球最有價值的上市公司，但隨後連跌三天。半導體股是標普500科技股指數從連續三天的跌勢中回升的主力。 Alphabet上漲2.7%，Meta 上漲2.3%，則為給通信服務指數帶來最大推動力。

美債繼續走強，美國10年期公債殖利率從周一的4.248%降至4.237%。

三大法人周二集中市場合計賣超89.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超97億元，投信買超32.9億元，自營商（自行買賣）賣超2億元，自營商（避險）賣超23.6億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，6月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉仍為 22,500點，買權最大未平倉下降100點至23,000點，最大OI區間下移中性偏空。期貨方面，外資夜盤大幅減碼3,090口空單，日盤則大幅加碼3,196口空單，未平倉淨空單增至25,981口；十大特定法人大幅加碼4,259口空單至17,448口。