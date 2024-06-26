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台股25日開低走高 法人：可視為初步止跌訊號

中央社／ 台北26日電

台股昨天早盤大跌逾310點，不過在台積電擺尾，AI概念股翻紅，終場漲62點，收22875點，10日線約22768點失而復得。法人指出，技術面可視為初步止跌訊號，倘若近日再失守10日線，下檔恐將會回測25日低點22503點。

法人指出，電子權值股與中小型股間相互輪動格局尚未改變，但操作上仍須留意盤面存在強弱分歧的現象，應優先關注近日K線拉出中長紅且守住短期均線的相關強勢股表現。

人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）遭逢多日賣壓後，25日反彈上漲逾6%，帶動那指勁揚逾200點，美股4大指數互有漲跌。

道瓊工業指數跌299.05點或0.76%，收39112.16點；標準普爾500指數漲21.43點或0.39%，收5,469.30點；那斯達克指數勁揚220.84點或1.26%，收17717.66點；費城半導體指數挺升96.14點或1.79%，收5467.66點。

兆豐投顧指出，台股昨天再創自23406點回檔新低，所幸低檔承接買盤不弱，10日線失而復得，短線可望跌深反彈，在6月24日空方缺口回補前，台股整理格局仍將持續。

凱基投顧表示，電子權值股與中小型股之間相互輪動格局尚未改變，大盤是否持續反彈仍有待觀察，倘若近日再度失守10日均線，下檔恐將還會回測週二低點22503點。

台股 權值股

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