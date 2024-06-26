台股大震盪…上演黑翻紅 四大利多吸引買盤…守穩10日均線

台股昨（25）日早盤一度大跌310點，隨內外資法人紛紛上調台積電（2330）下半年獲利預期、輝達（NVIDIA）股東會將登場的利多預期發酵、蘋果今年新機銷售上看1億支，以及市場上修第3季台股獲利等四大利多助力下，指數跌深反彈，終場黑翻紅，上漲62點、收22,875點，守穩10日均線，盤中點位高低差高達372點。

輝達近三個交易日股價拉回13%、台積電ADR溢價大舉收斂，加上外資持續大賣超，衝擊昨日早盤大型AI權值股紛紛拉回，指數開低走低、殺破10日線、並一度大跌310點。隨賣壓陸續渲洩，內資買盤進場點火創意等個股，推升跌點逐步收斂，尾盤更由黑翻紅，上演「大逆襲」戲碼，終場上漲0.2%，成交量縮減至4,822億元。

盤面上，個股及類股漲多跌少，19大類股中，電機機械漲1.6%最強勢，航運、線纜也各漲1.3%、1%，建材營造跌0.9%最弱勢；千金股同樣漲多跌少，M31漲5.3%最突出，緯穎跌2.2%最疲軟，健策終場收990元、跌10元，千金股減為16檔。

三大法人昨天共計賣超台股89.8億元，其中外資賣超97億元、投信買超32.9億元、自營商賣超25.7億元。八大公股行庫持續低檔護盤，買超74.8億元；五大壽險金控買超40.9億元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良、永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國等市場名師的看法，目前台股四大利多題材發酵，將有助行情止穩反彈。

首先，預估台股第3季獲利將上看8,800億至9,000億元，前三季獲利逐季走高，基本面將成為行情偏多最大靠山；其次，法人圈估台積電第4季每股純益有望再次寫下單季新高，加上AI商機爆發及未來將調高代工價，內外資法人紛紛上調台積電目標價，激勵股價相對有撐。

第三，輝達、美光將在26日分別召開股東會與法說會，輝達執行長黃仁勳將進一步說明下半年AI市場展望、B200與GB200出貨進度，預期有利股價止穩反彈；第四，蘋果iPhone 16新機將導入AI功能，有助催化換機潮，年度新機出貨量有望達1億支，將帶動台積電、鴻海等供應鏈下半年業績表現。

不過，也有大型代操法人指出，由於外資在台指期未平倉淨空單已進一步攀升至2.3萬口，居今年1月12日以來新高水位，指數仍恐有修正空間。