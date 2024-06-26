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台積電目標價…滙豐喊1,370元 先進製程明年迎最強勁的一年

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）近期股價漲多回檔，外資滙豐證券仍力挺，並在最新報告指出，台積電受惠AI、高效能運算（HPC）商機，加上3奈米技術提升，穩居全球晶圓代工霸主，並將調漲代工價，建議「買進」，目標價由1,025元大升至1,370元，為內外資最高價。

外資圈對台積電千元目標價幾乎成為共識，目前共有九家外資給予千元以上目標價，包括：滙豐1,370元、高盛1,160元、花旗1,150元、巴克萊1,096元、摩根士丹利1,080元、摩根大通1,080元、瑞銀1,070元、美銀1,040元、麥格理1,000元。

展望後市，滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家看好，台積電先進製程將在2025年迎來最強勁的一年，主因AI和高效能運算訂單續增，台積電也可能會在2025年初調升先進製程代工價5%至10%，以反映整體需求強勁。

李宜家認為，台積電受惠先進製程產能利用率高，加上代工價調漲，除反映AI及高效能運算訂單續增之外，並將推升毛利率由今年的53%，提升至2025年的55.4%，帶動獲利年增率由今年的18%升至明年的33%。

考量基本面表現亮眼，以及代工價調漲的利多尚未完全反映在股價，李宜家除持續建議「買進」台積電之外，更將目標價由1,025元大升至1,370元，衝上內外資圈最高價，調幅達33.6%。

另外，李宜家分析，儘管台積電的勁敵三星目前積極爭奪相關市場份額，並提高3奈米良率，但仍不是台積電的對手。他認為，台積電3奈米良率已達80%至85%，憑藉優異製程技術領先其他同業。

即使到2025年，競爭對手良率逐漸接近60%，也無法追上台積電。特別是，2025年為台積電進入3奈米製程的第三年，台積電依然是各大科技廠首選夥伴，被譽為台灣「護國神山」名不虛傳。

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