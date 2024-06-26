股價創新高…台達電市值衝破兆元大關 排名台股第六大

電源龍頭台達電（2308）昨（25）日在三大法人資金力拱下，股價一度衝上391.5元天價，終場收387元、上漲10.5元，為收盤新高價，市值首度突破兆元大關、達1兆52億元，為台股市值第六大，是現階段繼台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）之後，第五家市值突破兆元的上市櫃電子廠。

台達電近日在多家外資上調目標價後，展現多頭氣勢，外資昨天買超1,146張。

累計6月以來，三大法人大買4.81萬張，其中，外資買超4.16萬張，現階段持股比率達64.79%。

外資認為，長期來看，AI散熱及AI伺服器電源將是台達電兩大成長動能，考量股價較其他下游硬體廠表現落後，除了目標價由320元調高至435元之外，也調升今、明年每股純益預估。

也有外資看好台達電具備多元成長動能，包括AI伺服器電源、車用被動元件、電動車零組件、全面的氣冷及液冷產品、東協及印度的新興AI需求等。

台達電是輝達（NVIDIA）供應鏈要角，挾整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達新晶片電源廠大贏家，通吃輝達新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單，市場預期，台達電今年來自AI伺服器訂單將是「好幾倍增長」。

法人分析，相較於過去伺服器散熱走氣冷解決方案，從B100開始改為水冷方案。

過去傳統伺服器用風扇散熱，一個風扇幾美元計算，現在AI伺服器搭載每顆GPU都配置水冷板（cold plate），每個都是幾十、甚至幾百美元計價，同樣數量，但單價（ASP）大幅提升，對台達電第4季營收貢獻大幅提升，預期明年貢獻度將更明顯。

台達電近月業績也展現AI伺服器電源貢獻度逐步加溫態勢，5月合併營收350.78億元，攀上八個月來高點，月增4.6%，為同期新高，年增2.6%；前五月合併營收1,599.13億元，年成長0.8%。

展望後市，台達電董事長鄭平日前表示，今年首季來自AI伺服器營收占比約4%至5%，由於台達電在全球伺服器電源市占率已超過五成，更高階的DC-DC市占率更高達75%，目前很多AI能源散熱方案都是氣冷設計，但新一代AI伺服器已進階至水冷方案，「台達電在這領域有獨特領先技術」，看好2025年相關營收有望快速提升。