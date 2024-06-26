就市論勢／蘋鏈、重電 需求增溫

盤勢分析

加權指數昨（25）日上漲62點，收22,875點。近期大盤漲多修正，首當其衝的是大型電子權值股，若要大盤止跌，要看大型電子權值股動向。以AI長期趨勢來看，這波下跌僅是修正乖離率，下半年還有新高可期。

投資建議

指數高檔震盪，須留意風險，快進快出。接近第2季末，開始進入蘋果新機生產期。今年較以往更有題材，因蘋果新機將導入AI應用在相關裝置上，有利消費者換機需求，對蘋果供應鏈受惠股有實質業績提升機會。

同樣的AI PC也是，預期年底將推出新的規格及新的商品，預期2025年AI PC滲透率將達三成以上，隔年提高到五成以上，對品牌廠有利多貢獻。至於AI伺服器因漲多，除既有一線供應商，許多公司都號稱有相關產品將認證，都想沾點光。但實際上能受惠廠商可能有限，這波大盤若有修正，需要留意這些漲多公司有大幅修正疑慮。

國際資料中心等相繼宣布將投資台灣，帶起電力需求概念股的機會。AI算力需要強韌電力支持，重電及綠電類股受到關注，今、明年在台電釋出電力設備標案挹注下，加上民間綠電持續投入，給予電力設備股長期的持續發展。