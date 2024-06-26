傳產題材股 短線亮點

加權指數昨（25）日上漲62點，收22,875點。近期大盤漲多修正，首當其衝的是大型電子權值股，若要大盤止跌，要看大型電子權值股動向。以AI長期趨勢來看，這波下跌僅是修正乖離率，下半年還有新高可期。

2024-06-26 00:09