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大摩看淡PC、半導體

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
摩根士丹利證券看PC半導體
摩根士丹利證券看PC半導體

摩根士丹利證券在最新釋出的「個人電腦（PC）半導體產業」報告中指出，新PC零組件價格高昂，舊PC零組件在通路中庫存仍高，尤其是在中國大陸，造成廠商補貨動能仍疲弱，因此今年整個PC半導體市場可能不會成長，甚至還將略微衰退。

對於台系供應鏈，大摩看好祥碩（5269），給予「優於大盤」評級，目標價從2,200元大升27%至2,800元，瑞昱、義隆也同樣「優於大盤」；華邦電「中立」，譜瑞-KY則「劣於大盤」。

大摩在6月初示警，擔心部分廠商營收成長要延後到下半年甚至明年。大摩在最新報告中指出，這些風險現在似乎已實現，主因第3季補庫存動能低迷。

報告指出，新人工智慧（AI）PC生態系統仍然很不成熟。例如，一些與圖片/圖像相關應用程式仍在開發/改進中，並且大幅依賴繪圖處理器（GPU）運算。另一方面，中央處理器（CPU）及DRAM的AI PC規格升級，提高PC客戶的平均消費金額。

不過，大摩認為，市場忽視AI桌上型電腦CPU的影響。今年下半年起，只有二線x86 CPU供應鏈能提供全面的產品組合，因此接下來數季市占將一路走揚，到2025年底之前，幾乎沒有競爭對手。

另外，瑞昱營業費用率降低，維持707元目標價不變；義隆受惠Copilot，維持200元目標價。華邦電NOR營收可能下滑，維持目標價25元；譜瑞-KY受到需求減緩及競爭加劇衝擊，維持目標價666元。

AI CPU 大摩

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