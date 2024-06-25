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大摩看 PC 半導體：第3季動能弱、全年恐衰退 按讚三台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券在最新釋出的「個人電腦（PC）半導體產業」報告中指出，新PC零組件價格高昂，加上舊PC零組件在通路中的庫存仍高，尤其是在中國大陸，都造成廠商補貨動能仍疲弱，因此今年整個PC半導體市場可能不會成長，甚至還將略微衰退。

大摩在6月初示警，擔心部分廠商的營收成長要延後到下半年甚至明年。大摩在最新的報告中指出，這些風險現在似乎已經實現，主要是因為第3季補庫存的動能仍低迷。

報告指出，各次產業表現不一，且會出現預算排擠現象。USB4重計時器及PC編碼型快閃記憶體（NOR Flash）可能會面臨壓力，除非消費者願意接受更高的價格。

不過，大摩認為，市場忽視AI桌上型電腦CPU的影響。今年下半年起，只有二線x86 CPU供應鏈能提供全面的產品組合，因此接下來的數季市占將一路走揚，到2025年底之前，幾乎沒有競爭對手。

對於台系供應鏈，大摩看好祥碩（5269），給予「優於大盤」評級，目標價從2,200元大升27%至2,800元，瑞昱、義隆也同樣「優於大盤」；華邦電為「中立」，譜瑞-KY則「劣於大盤」。

大摩認為，祥碩的第2季營收可能超越公司預期，達到季增5%，原因是晶片組需求可能優於預期。由於主要客戶的產品組合全面，祥碩的成長動能將一直持續到下半年，封包交換器相關產品明年也可望量產。大摩依據對於明年的獲利預估，給予33倍的本益比，預估2023-2026年的每股稅後純益（EPS）年複合成長率為62%。

另外，瑞昱營業費用率降低，維持707元的目標價不變；義隆將受惠於Copilot，維持200元的目標價。華邦電的NOR營收可能下滑，維持目標價25元；譜瑞-KY則受到需求減緩及競爭加劇衝擊，維持目標價666元。

大摩 營收 祥碩

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