期交所將推出微型臺指期貨 契約乘數每點10元

隨著經濟狀況成長，加權指數已站穩兩萬點之上，現行小型臺指期貨契約規模，已由2001年4月推出時每口約新台幣27萬元，增加至新台幣百萬元以上。考量小臺交易門檻已顯著提高，為提升交易可及性與便利性，臺灣期貨交易所預計推出微型臺指期貨。

微型臺指期貨的契約規格原則上皆與臺股期貨相同，均可於期貨市場日盤及夜盤交易，僅契約乘數、契約規模及原始保證金金額有所不同。微型臺指期貨契約乘數為每點新臺幣10元，若以加權指數2萬點換算，契約規模約新台幣20萬元，原始保證金為現行大臺1/20。相關契約規格及制度介紹業公告於期交所網站(www.taifex.com.tw)，歡迎上網查詢。

微型臺指期貨商品推出後，交易人除可交易契約規模較大的大臺及小臺，更可透過微型臺指期貨，靈活分批進場或進行加減碼，彈性且更細緻地調整曝險部位，使交易或避險策略更精確，亦可與大臺及小臺進行套利交易，或搭配小型電子期貨及小型台積電股票期貨等商品，於日盤或夜盤進行多元化交易策略。

微型臺指期貨因每口契約規模較小，保證金金額較低，如交易人存有較多超額保證金，可承受較多價格變動風險，交易人留倉意願可能較高，有助於未沖銷部位之累積。另本商品上市後將有大小微三種不同規模契約可供交易，提醒交易人應比較分析各項交易成本，並評估自身資金狀況與風險承受能力後，選擇適合商品。

期交所繼大小臺後，再推出微型臺指期貨，不僅提供交易人更多契約規模選擇，更使交易人得以更靈活、彈性、精準地交易，並提供更多策略交易機會，期盼能擴大期貨市場規模，使期貨產業更為蓬勃發展。