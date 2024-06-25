土洋同步調節面板雙虎 外資期貨淨空單增至2.3萬口

台股今天以最高22875點作收，上漲62點，三大法人合計賣超新台幣111.7億元，外資連3日賣超，投信連2買，外資淨空單增加至2萬3113口。外資今天買超00940、00919以及部分金控股，調節群創，投信則大賣友達，連5日賣超鴻海。

台股今天上下震盪372點，台積電和金融擺尾，鴻海、航運和重電族群走高，帶動大盤由黑翻紅收在今天最高點22875.97點，上漲62.27點，10日線約22768點失而復得，大盤成交值新台幣4648.04億元；台積電今天總市值超過24.5兆元，占台股總市值72.89兆元比重達33.6%。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信站在買方，三大法人合計賣超111.72億元，其中自營商賣超25.73億元、投信買超41.75億元、外資及陸資賣超127.74億元。根據統計，外資連3個交易日賣超台股，投信則是連2買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少128口至1萬4205口，其中外資淨空單增加1966口至2萬3113口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超遠東新7.39萬張排名第1，買超元大台灣價值高息ETF（00940）超過3.44萬張排名第2，外資加碼玉山金、陽明、宏碁、群益台灣精選高息ETF（00919）、台新金、大亞、興富發等均超過萬張。

相較之下，外資今天調節群創近6.14萬張排名第1，賣超復華台灣科技優息ETF（00929）約2.05萬張排名第2，外資賣超聯電、華南金、中鋼、欣興、長榮航、南亞等均超過萬張；投信今天賣超友達超過6.14萬張。

根據統計，投信連3個交易日賣超友達累計達18.43萬張，投信連5日賣超鴻海，累計達3.43萬張。外資今天賣超台積電3509張，連續4個交易日賣超。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪指出，美科技股包括輝達等AI族群回跌，台股今天呈現震盪走勢，電子權值股浮現獲利了結賣壓，不過類股輪動，金融和傳產相對有撐。

展望台股後市，林漢偉表示，觀察7月上旬美股是否回穩，以及台股權值股6月營收表現，且7月即將進入除權息旺季，加權指數居高，不易快速填息，預期短線台股在月線約22183點附近呈箱型區間震盪。

觀察籌碼面，林漢偉表示，外資持續在期貨市場布局淨空單，台股不易大舉反彈，觀察類股族群，可留意集團個股和政策題材股，包括能源、軍工、生技等。

觀察外資法人布局，林漢偉指出，美股震盪，加上亞洲主要貨幣匯率走貶，外資布局台股態度相對審慎，觀察7月重要經濟數據和政策結果，以及評估美國聯邦準備理事會（Fed）利率動向。