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台股添新兵！綠電股富威電力、三商餐飲申請上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片
證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片

輝達（NVIDIA）要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，已開始向國內綠電業者洽詢採購，帶動近期綠電股價飆漲，連帶刮起新兵申請股票上市風。證交所宣布，綠電股富威電力（6994）及三商集團旗下小金雞三商餐飲（7705） 25 日送件申請股票上市，分別為今年度第五家及第六家國內公司(不含創新板)申請股票上市。

輝達（NVIDIA）要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，有望在台採購綠電合約高達百億度電以上，綠電三巨頭雲豹能源、泓德能源、森崴能源大大受惠，營運看俏。雲豹能源發言人張建偉日前即表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，更不用提台灣還有其他高科技企業需要綠電。

根據證交所資料，富威電力公司負責人為胡惠森，實收資本額6億元， 主要提供綠電交易、儲能、節能、儲能調頻備轉輔助服務及碳權等全面性能源永續解決方案服務；2023年稅前淨利7100.2萬元，每股稅後盈餘0.94元。

三商餐飲公司負責人陳翔玢，實收資本額6.04億元，主要業務為連鎖餐飲的經營及相關產品銷售，2023年稅前淨利1.92億元，每股稅後盈餘3.11元。

綠電 輝達 餐飲

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