台股上漲62點 三大法人賣超111億元
台股25日一度重挫，尾盤翻紅收在最高22,875.97點，上漲62.27點，漲幅0.27%，成交量縮小至4,648.04億元，三大法人賣超111.72億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超127.73億元，投信買超41.75億元，自營商賣超（合計）25.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.06億元，自營商（避險）賣超23.67億元。
台股今開盤一度急殺，但隨即出現反彈，台積電（2330）以925元開低，並下探至923元，但盤中出現反彈，最後一盤更有超過8千張買單，推動台積電股價收在今日最高點945元，小漲0.53%。鴻海表現更為強勁，雖一度跌至201元，但即回彈翻紅，收211元，漲幅2.43%。
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