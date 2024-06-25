快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

權王給力！台積電收在今日最高945元 鴻海強彈上漲逾2%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

美股那斯達克指數下跌1.1%，費城半導體指數大跌3%，其中輝達（NVIDIA）重挫逾6%，台積電ADR也下跌逾3%，拖累台股25日開低並一度大跌逾300點，但台積電尾盤由黑翻紅，鴻海（2317）也拉高上漲超過2%，股價硬生生重回五日線，使得台股終場上漲62.27點，收在最高22,875.97點。

台股今在美國科技指數的重挫影響下，開盤一度急殺，但隨即出現反彈，台積電開盤直接向下跳空跌破十日線，以925元開低，並下探至923元，但盤中出現反彈，最後一盤更有超過8千張買單，推動台積電股價收在今日最高點945元，小漲0.53%。

相較之下鴻海表現更強，鴻海雖一度跌至201元，但很快即回彈翻紅，午盤後更急拉上衝至212元，收211元，漲幅2.43%。

以籌碼面來看，外資已連續三天賣超台積電，共賣出超過3萬張，鴻海方面，外資在昨日買超逾6千張，但21日也有調節逾3萬張，不過整體而言，外資六月以來仍買超鴻海。

亞系外資將台積電目標價由1,025元升至1,370元，因來自AI和高性能計算（HPC）的訂單持續增加，且台積電也可能會在2025年初對先進製程漲價5-10%，目前台積電3奈米的技術仍領先其他同業，就算明年三星在3奈米製程的良率逐漸接近60%，依舊無法追上台積電。

鴻海也受美系外資將目標價由227元上調至257元，美系外資指出，iPhone與AI伺服器兩大產品的出貨動能，是推升鴻海未來營運成長的關鍵。AI伺服器機架解決方案將自今年第4季開始出貨，預計AI伺服器收入占比將在2024年和2025年分別達到13%和19%。

台積電 鴻海

延伸閱讀

台積電高雄設廠用水 橋頭、楠梓再生水廠5年後供應無虞

台股由黑翻紅！漲62點收22,875點 台積電收漲5元

台積電股價跌因立委索資？洪孟楷轟綠營惡意帶風向

台積電高雄新建半導體廠環評通過 環團籲履行RE100

相關新聞

台積電2025將大爆發 訂單接到手軟？滙豐喊外資圈最高價1,370元

台積電（2330）25日股價雖然回檔修正，但外資滙豐證券喊出外資圈最高價！台積電在未來AI、高效能運算（HPC）領域，將...

上半年尾聲飆漲的台股拉回中 下半年續漲歷史機率曝

本周台股是上半年的最後一周交易日，但台股正在高檔拉回修正的路上，指數下探並尋求月線支撐。台股大盤指數去年底以1萬7930...

台股由黑翻紅！漲62點收22,875點 台積電收漲5元

台股25日開低震盪、由黑翻紅拉尾盤，終場收22,875.97點，漲62.27點、漲幅0.27%，成交金額4,648.03...

權王給力！台積電收在今日最高945元 鴻海強彈上漲逾2%

美股那斯達克指數下跌1.1%，費城半導體指數大跌3%，其中輝達（NVIDIA）重挫逾6%，台積電ADR也下跌逾3%，拖累...

航運抗跌！海運第3季續旺 貨櫃三雄中陽明表現最強

台股25日下跌逾百點，盤面上航運族群表現抗跌，貨櫃三雄中陽明（2609）漲勢較強，盤中漲幅逾2%，萬海（2615）漲幅逾...

AI帶飛台股狂飆...題材已經過熱？專家分析：短線輝達回落、還有空間

說真的，台股在上周短短一周，就漲了快1000點，這讓許多投資人擔心台股過熱，甚至還傳出有人放空台積電，面臨違約交割約3000萬的窘境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。