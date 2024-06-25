權王給力！台積電收在今日最高945元 鴻海強彈上漲逾2%

美股那斯達克指數下跌1.1%，費城半導體指數大跌3%，其中輝達（NVIDIA）重挫逾6%，台積電ADR也下跌逾3%，拖累台股25日開低並一度大跌逾300點，但台積電尾盤由黑翻紅，鴻海（2317）也拉高上漲超過2%，股價硬生生重回五日線，使得台股終場上漲62.27點，收在最高22,875.97點。

台股今在美國科技指數的重挫影響下，開盤一度急殺，但隨即出現反彈，台積電開盤直接向下跳空跌破十日線，以925元開低，並下探至923元，但盤中出現反彈，最後一盤更有超過8千張買單，推動台積電股價收在今日最高點945元，小漲0.53%。

相較之下鴻海表現更強，鴻海雖一度跌至201元，但很快即回彈翻紅，午盤後更急拉上衝至212元，收211元，漲幅2.43%。

以籌碼面來看，外資已連續三天賣超台積電，共賣出超過3萬張，鴻海方面，外資在昨日買超逾6千張，但21日也有調節逾3萬張，不過整體而言，外資六月以來仍買超鴻海。

亞系外資將台積電目標價由1,025元升至1,370元，因來自AI和高性能計算（HPC）的訂單持續增加，且台積電也可能會在2025年初對先進製程漲價5-10%，目前台積電3奈米的技術仍領先其他同業，就算明年三星在3奈米製程的良率逐漸接近60%，依舊無法追上台積電。

鴻海也受美系外資將目標價由227元上調至257元，美系外資指出，iPhone與AI伺服器兩大產品的出貨動能，是推升鴻海未來營運成長的關鍵。AI伺服器機架解決方案將自今年第4季開始出貨，預計AI伺服器收入占比將在2024年和2025年分別達到13%和19%。