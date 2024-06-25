台股由黑翻紅！漲62點收22,875點 台積電收漲5元

台股25日開低震盪、由黑翻紅拉尾盤，終場收22,875.97點，漲62.27點、漲幅0.27%，成交金額4,648.03億元。另外，櫃買指數也由黑翻紅漲0.2%。台積電（2330）收945元、漲5元。

強勢族群方面，包括重電族群的亞力、森威能源、中興電、士電、華城、東元等；電線電纜族群的大亞、華榮、宏泰、合機等；散裝航運也全面走強，包括裕民、四維航、正德、慧洋-KY、中航、中櫃等。

AI族群漲跌互見，創意、鴻海、高力、華漢、勤誠、智原、廣達等走強；聯發科、緯穎、世芯-KY、英業達等則回檔修正。

不過，國際半導體產業協會於24日公布最新全球晶圓廠預測報告指出，半導體晶圓廠產能持續成長，2024年及2025年預計將各增加6%及7%，且5奈米以下先進製程在數據中心訓練、推論和生成式AI技術推波助瀾下，2024年產能可望成長13%。

其中，2025年先進製程總產能成長將進一步達到17%；預期對台灣半導體供應鏈同步帶來成長動能，科技族群長線仍看好。

後市分析方面，統一投顧提醒，第3季為歐美傳統運輸旺季，目前進入第3季初期貨量比去年同期增加，預期7月份運價應能維持6月份之高檔水準。

台股方面，由於目前大盤均線仍為多頭排列，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，建議拉回後擇優布局局。

盤面資金聚焦題材上，包括鞋材、光學、聲學、PCB、先進半導體/扇型封裝、被動元件等族群表現較強，包括來億-KY、大立光、玉晶光、美律、台光電、金像電、華通、京元電、光洋科、群創、友威科、信昌電等表現強勢。