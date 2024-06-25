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裕慶-KY掛牌上市 下半年新品陸續出貨營運看旺

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）25日以每股承銷價138元掛牌上市，開盤價為251元，盤中最高達301元，漲幅118.12％。裕慶表示，集團力推全方位解決方案，精進自動化生產，並投入人工智慧(Al)整合開發，看好下半年新品陸續出貨，為營運挹注新成長動能。

裕慶受惠商用展示架業務「設計、量產、服務全方位解決方案」策略綜效展現，以及擴大合作客戶數、精進自動化生產比例等策略有成，加上穩固電動床機構件業務動能並投入AI智能技術整合開發，創造集團整體營運良好動能。

尤其，集團看好下半年兩大業務新品陸續試量單出貨，蘇州生產基地生產整合優化、以及規劃擴增美國倉儲空間等，預期進一步堆疊未來營運動能。

展望2024年，裕慶說，集團不斷擴大全球業務接單佈局，近期更與全球知名連鎖化妝品品牌客戶洽談合作機會，旗下主要客戶訂單持續保持良好需求。

裕慶也針對旗下商用展示架、智能電動床產品開發投入電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、應用於智能電動床的智能感測模組等，並已陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會於下半年陸續完成試量單出貨，增添未來營運良好成績。

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