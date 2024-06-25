台積電2025將大爆發 訂單接到手軟？滙豐喊外資圈最高價1,370元
台積電（2330）25日股價雖然回檔修正，但外資滙豐證券喊出外資圈最高價！台積電在未來AI、高效能運算（HPC）領域，將成主要受惠者，加上3奈米技術提升，在先進製程晶圓代工方面，仍位居世界霸主，因此給予「買進」評等、目標價由1,025元升至1,370元。
展望後市，滙豐指出，台積電的先進製程將在2025年將迎來最強勁的一年，主因自AI和高性能計算（HPC）的訂單持續增加，而台積電也可能會在2025年初對先進製程實施5-10%的價格漲幅，整體需求強勁。
另外，台積電的勁敵三星雖正在努力提高3奈米製程的良率，但仍然不是台積電的對手。滙豐分析，台積電3奈米的技術仍領先於其他同業，至2025年，就算競爭對手的良率逐漸接近60%，依舊無法追上台積電。
尤其，2025年是台積電 N3技術的第三年，其它公司更是看不見台積電的車尾燈，因此護國神山仍是各界科技廠的夥伴首選。
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