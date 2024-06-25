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航運抗跌！海運第3季續旺 貨櫃三雄中陽明表現最強

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股25日下跌逾百點，盤面上航運族群表現抗跌。示意圖／本報系資料庫
台股25日下跌逾百點，盤面上航運族群表現抗跌。示意圖／本報系資料庫

台股25日下跌逾百點，盤面上航運族群表現抗跌，貨櫃三雄中陽明（2609）漲勢較強，盤中漲幅逾2%，萬海（2615）漲幅逾1%，長榮平盤。陽明昨日舉辦法說會，業務長李明輝指出，7月跟6月一樣旺，但因地緣政治問題無法預期，必須一個月、一個月檢視。

李明輝分析，第3季為歐、美年底過節的出貨旺季，目前看到市場求還是非常熱絡，但供給面上，財務長蘇育文指出，今年全球貨櫃輪的供給成長率約9.7%，但紅海危機跟中東的地緣政治無法預測，已經嚴重影響船舶供需概況，全球運力直接減少約20%，增加的部分全數被吃掉。

目前亞洲地區都出現無法提供服務的空白航班，策略長白崑榮解釋，有可能是缺櫃、缺船或是塞港等外部因素導致，現在市場已經混亂到很難釐清是什麼原因造成空班。

外電報導，葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）對紅海商船的攻擊已實質封鎖蘇伊士運河，迫使船商繞道，在新加坡、馬來西亞、南韓及中國大陸外海排隊的貨櫃輪與散裝貨船愈來愈多，西班牙和其他歐洲港口的貨櫃也愈堆愈高。

其中新加坡港已「船滿為患」，等待停泊時間拉長，標普全球財智（S&P Global Market Intelligence）的港口績效數據顯示，從4月中到6月中，船舶留在新加坡港口的平均時間已拉長15%到將近40天。

關於7月運價，陽明表示，運價都有順利漲足，從第1季看，美國線營收占比達40%，高於歐洲線的32%，因美國線運價也同步大漲，而歐洲線因船隻繞行好望角導致艙位供給不足。

新加坡 陽明

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亞歐塞港、海運旺季提前到來 未來幾個月貨櫃運價續看漲

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