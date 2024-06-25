快訊

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上半年尾聲飆漲的台股拉回中 下半年續漲歷史機率曝

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
上半年尾聲，飆漲的台股拉回修正。圖／聯合報系資料照片
上半年尾聲，飆漲的台股拉回修正。圖／聯合報系資料照片

本周台股是上半年的最後一周交易日，但台股正在高檔拉回修正的路上，指數下探並尋求月線支撐。台股大盤指數去年底以1萬7930點封關，今年以來不斷衝高，刷新歷史天價紀錄，目前指數位置回跌至2萬2千點關卡，上半年漲幅至目前為止仍有4500點，法人以歷史統計角度，看好下半年台股續漲。

野村投信表示，今年上半年台股發熱發燙氣勢如虹，一方面反應美國降息預期，一方面是反映輝達效應，最近台股短線漲多反應急漲後急挫實屬正常、修正過熱指標，目前看來，短線在大盤未出現爆量中長黑線前仍是偏多看待。

野村投信ETF經理人林怡君表示，2016年以來台股上半年收漲後，下半年續強機率相當高，加權指數上半年收漲且下半年續漲的機率達83.33％，下半年續強的平均漲幅為8.72％，後市仍可期。同時，以電子指數、台灣高股息指數為例，下半年續強的平均漲幅將分別為11.71％與10.13％，表現可望優於大盤。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，不過，大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道，後市出現類股輪動的機會大，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中。

台股

延伸閱讀

下半年維持向上動能？台股市值科技型ETF長線看好

AI帶飛台股狂飆...題材已經過熱？專家分析：短線輝達回落、還有空間

台股下半年續強機率逾八成 專家：首推強勢高息股

第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股指標偏正向多頭

相關新聞

台積電2025將大爆發 訂單接到手軟？滙豐喊外資圈最高價1,370元

台積電（2330）25日股價雖然回檔修正，但外資滙豐證券喊出外資圈最高價！台積電在未來AI、高效能運算（HPC）領域，將...

上半年尾聲飆漲的台股拉回中 下半年續漲歷史機率曝

本周台股是上半年的最後一周交易日，但台股正在高檔拉回修正的路上，指數下探並尋求月線支撐。台股大盤指數去年底以1萬7930...

航運抗跌！海運第3季續旺 貨櫃三雄中陽明表現最強

台股25日下跌逾百點，盤面上航運族群表現抗跌，貨櫃三雄中陽明（2609）漲勢較強，盤中漲幅逾2%，萬海（2615）漲幅逾...

AI帶飛台股狂飆...題材已經過熱？專家分析：短線輝達回落、還有空間

說真的，台股在上周短短一周，就漲了快1000點，這讓許多投資人擔心台股過熱，甚至還傳出有人放空台積電，面臨違約交割約3000萬的窘境...

進軍美股搭AI列車 法人：注意平台安全性及匯率兩大因素

觀察美股2024年市況，表現持續強勢創高，美股結構部分維持多頭格局，除了均線維持多頭排列之外，更重要的是科技指數比綜合指...

搭上當前資金行情 把握兩大關鍵

在AI產業助攻下，台美股市維持高檔之際，也讓不少投資人對市場參與保持謹慎，但多頭趨勢沒有結束之前，國泰證期顧問部協理蔡明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。