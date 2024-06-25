上半年尾聲飆漲的台股拉回中 下半年續漲歷史機率曝

本周台股是上半年的最後一周交易日，但台股正在高檔拉回修正的路上，指數下探並尋求月線支撐。台股大盤指數去年底以1萬7930點封關，今年以來不斷衝高，刷新歷史天價紀錄，目前指數位置回跌至2萬2千點關卡，上半年漲幅至目前為止仍有4500點，法人以歷史統計角度，看好下半年台股續漲。

野村投信表示，今年上半年台股發熱發燙氣勢如虹，一方面反應美國降息預期，一方面是反映輝達效應，最近台股短線漲多反應急漲後急挫實屬正常、修正過熱指標，目前看來，短線在大盤未出現爆量中長黑線前仍是偏多看待。

野村投信ETF經理人林怡君表示，2016年以來台股上半年收漲後，下半年續強機率相當高，加權指數上半年收漲且下半年續漲的機率達83.33％，下半年續強的平均漲幅為8.72％，後市仍可期。同時，以電子指數、台灣高股息指數為例，下半年續強的平均漲幅將分別為11.71％與10.13％，表現可望優於大盤。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，不過，大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道，後市出現類股輪動的機會大，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中。