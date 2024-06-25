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M31除權息 盤中大漲逾半根停板 填息約4成

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

M31 （6643）25日除權息，每股配發現金股利8元，股票股利2元，合計股利10元。參考價為1030元，以前一日收盤價1,245元計算，權息值為215元，今股價盤中雖一度大漲至1,115元，但由於權息值較大，填息率約4成。

M31在今年3月股價最高一度衝破兩千元大關，但之後便一路走跌，直到6月初股價止穩反彈。今除權息，以今日上漲高點1,115元和昨日收盤價1,245元計算，約填權息4成，除息首日表現佳。

M31為亞洲唯一發展至7奈米以下製程節點的專業IP供應商，其MIPI C/D-PHY Combo IP獲台積電（2330）5奈米製程矽驗證，總經理張原熏表示，目前M31才剛切入2/3奈米製程，而5/7奈米製程的布局正要開花結果。

董事長陳慧玲指出，M31與製程開發關係緊密，新興應用如AI、車用、5G、高效能運算（HPC）等對先進製程需求熱絡，且對頻寬要求提高、傳輸規格升級，都會帶動先進製程IP市場的強勁需求。

張原熏表示，今年聚焦的應用領域在車用電子，是M31投入主力應用項目，因車內半導體零件不斷增加，即使傳統燃油車也陸續導入自駕系統，這趨勢帶動很多車用電子需求，今年相關業績比重可望提升。

HPC方面，M31於19日宣布，推出最新LPDDR記憶體IP解決方案，專為資料中心應用量身打造，可提高處理能力和降低營業成本，提升能源效率，在AI領域可加快模型訓練和推理速度。

奈米 股利

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