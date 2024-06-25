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AI帶飛台股狂飆...題材已經過熱？專家分析：短線輝達回落、還有空間

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
股市因為AI題材而火爆。台股示意圖／中央社
股市因為AI題材而火爆。台股示意圖／中央社

說真的，台股在上周短短一周，就漲了快1000點，這讓許多投資人擔心台股過熱，甚至還傳出有人放空台積電，面臨違約交割約3000萬的窘境...

而我們在前陣子跟大家分享過，當時台美股的空單都有大增的狀況，這將讓軋空行情加劇，且上周外資和媒體又開始炒作台積電漲價的題材，所以在資金大量湧入台股，和空單大增的情況下，我們就看到了超乎想像的軋空行情。

值得注意的是，即使台股出現過熱跡象，也不一定會出現大幅回測，其中一個原因是，台股的基本面仍跟著大盤往上走。

我們在上個月跟大家分享，台灣受惠於AI熱潮，4月外銷訂單表現很好，達到471億美元，而經濟部也樂觀預估，5月外銷訂單金額將落在465億美元至485億美元。

結果5月外銷訂單達到488.9億美元，月增率3.8%，表現優於預期，主因同樣是AI需求強勁，帶動資通產品接單創歷史新高。

此外，經濟部也預估6月外銷訂單會更好，金額將落在490億美元至510億美元，第二季年增率將達到9.5%～11.1%，意味著第二季外銷訂單增速將由黑翻紅，終結連七季衰退，同樣要歸功於AI熱潮帶動大量需求。

接著，AI產業是否過熱的重要指標，就要觀察Nvidia的遠期本益比變化，如果該指標被拉得太高，就意味著Nvidia的股價離基本面太遠，將增加大幅回測的機率。

根據歷史經驗，Nvidia的遠期本益比來到約60後，往往就是股價過熱的表現，而好消息是，短線上隨著Nvidia從高點回落，遠期本益比也從50.7下降到48.7，代表AI產業離過熱可能還有一段距離，投資人不需要過於恐懼。

當然，現階段我們就要先未雨綢繆，考慮AI產業過熱後，資金會轉移到哪裡去？還會創造哪些新商機？

而各國的經濟數據，和台股不同產業的盤勢變化，或許已經告訴我們答案...

◎本文內容已獲狄驤的資本主義求生筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 NVIDIA 本益比 輝達

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