快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

AI概念股跌幅收斂 台股拚重返10日線

中央社／ 台北25日電

美國AI科技股領跌，牽動台股早盤大跌逾300點，盤中AI概念股及電子權值股跌幅收斂，大盤跌點縮小至百點內，力拚重返10日線之上。法人表示，觀察能源、軍工、生技等族群表現，預估大盤短線箱型區間來回震盪。

美科技股重挫，輝達（NVIDIA）、台積電ADR、高通（Qualcomm）、美超微（Super Micro）領跌，台股今天開低走低，早盤最低22503點，大跌逾310點，失守10日線約22753點。

隨後台積電、聯發科、日月光投控等電子權值股跌幅收斂，鴻海逆勢翻紅，AI概念股廣達、緯創、緯穎小反彈，代表中小型股的櫃買OTC指數回神，盤中台股跌點收斂至百點內。

10時44分左右，加權指數為22778.39點，下跌35.31點，跌幅0.15%，成交值約新台幣2588.93億元。電子股跌0.27%，金融翻紅小漲0.03%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌1.36%，機電電機類股上揚0.67%，航運股小漲0.36%，櫃買OTC指數翻紅上漲0.10%。股價超過千元的高價股力守「十七千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股上週接連創高，主要是包括台指期和美國四巫日結算，台股最近3個交易日回檔約900點，除了結算後漲多回跌外，也包括輝達在內的美AI科技指標股拉回影響，使電子權值股回吐獲利賣壓浮現。

展望台股後市，林漢偉分析，台股目前主流不明顯，回歸類股輪動，觀察能源、軍工、生技等族群表現，預估大盤短線在5日線約23085和月線約22177點箱型區間來回震盪。

AI 台積電 台股

延伸閱讀

台股下半年續強機率逾八成 專家：首推強勢高息股

第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股指標偏正向多頭

美AI科技股重挫 法人：台股觀察權值股和月線支撐

證交所董座信心喊話…林修銘：不少內資進場低接

相關新聞

台積電2025將大爆發 訂單接到手軟？滙豐喊外資圈最高價1,370元

台積電（2330）25日股價雖然回檔修正，但外資滙豐證券喊出外資圈最高價！台積電在未來AI、高效能運算（HPC）領域，將...

上半年尾聲飆漲的台股拉回中 下半年續漲歷史機率曝

本周台股是上半年的最後一周交易日，但台股正在高檔拉回修正的路上，指數下探並尋求月線支撐。台股大盤指數去年底以1萬7930...

台股由黑翻紅！漲62點收22,875點 台積電收漲5元

台股25日開低震盪、由黑翻紅拉尾盤，終場收22,875.97點，漲62.27點、漲幅0.27%，成交金額4,648.03...

權王給力！台積電收在今日最高945元 鴻海強彈上漲逾2%

美股那斯達克指數下跌1.1%，費城半導體指數大跌3%，其中輝達（NVIDIA）重挫逾6%，台積電ADR也下跌逾3%，拖累...

航運抗跌！海運第3季續旺 貨櫃三雄中陽明表現最強

台股25日下跌逾百點，盤面上航運族群表現抗跌，貨櫃三雄中陽明（2609）漲勢較強，盤中漲幅逾2%，萬海（2615）漲幅逾...

AI帶飛台股狂飆...題材已經過熱？專家分析：短線輝達回落、還有空間

說真的，台股在上周短短一周，就漲了快1000點，這讓許多投資人擔心台股過熱，甚至還傳出有人放空台積電，面臨違約交割約3000萬的窘境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。