AI概念股跌幅收斂 台股拚重返10日線

美國AI科技股領跌，牽動台股早盤大跌逾300點，盤中AI概念股及電子權值股跌幅收斂，大盤跌點縮小至百點內，力拚重返10日線之上。法人表示，觀察能源、軍工、生技等族群表現，預估大盤短線箱型區間來回震盪。

美科技股重挫，輝達（NVIDIA）、台積電ADR、高通（Qualcomm）、美超微（Super Micro）領跌，台股今天開低走低，早盤最低22503點，大跌逾310點，失守10日線約22753點。

隨後台積電、聯發科、日月光投控等電子權值股跌幅收斂，鴻海逆勢翻紅，AI概念股廣達、緯創、緯穎小反彈，代表中小型股的櫃買OTC指數回神，盤中台股跌點收斂至百點內。

10時44分左右，加權指數為22778.39點，下跌35.31點，跌幅0.15%，成交值約新台幣2588.93億元。電子股跌0.27%，金融翻紅小漲0.03%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌1.36%，機電電機類股上揚0.67%，航運股小漲0.36%，櫃買OTC指數翻紅上漲0.10%。股價超過千元的高價股力守「十七千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股上週接連創高，主要是包括台指期和美國四巫日結算，台股最近3個交易日回檔約900點，除了結算後漲多回跌外，也包括輝達在內的美AI科技指標股拉回影響，使電子權值股回吐獲利賣壓浮現。

展望台股後市，林漢偉分析，台股目前主流不明顯，回歸類股輪動，觀察能源、軍工、生技等族群表現，預估大盤短線在5日線約23085和月線約22177點箱型區間來回震盪。