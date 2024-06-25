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搭上當前資金行情 把握兩大關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各大券商台股定期定額服務(資料來源：實際資料須以各券商官網公告為主)
各大券商台股定期定額服務(資料來源：實際資料須以各券商官網公告為主)

在AI產業助攻下，台美股市維持高檔之際，也讓不少投資人對市場參與保持謹慎，但多頭趨勢沒有結束之前，國泰證期顧問部協理蔡明翰建議先不要預設立場，盤面仍呈現健康輪動，若欲把握當前資金行情，投資標的及投資時間是兩大關鍵。

在標的選擇上，投資人若無法選股，則可先從ETF角度出發，進行多元化投資、分散風險，尤其當前包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等大型權值股表現強勁，持續創下新高，投資人可考慮選擇「市值型ETF」參與市場。

面對偏多的金融市場，投資人若難以判斷進場時機，亦可選擇定期定額將資金拆分成多筆，以少量多餐的方式投入市場，進而降低短線追高的風險，尤其當前各大券商平台，多有彈性扣款機制，可自由選擇入場時間，更有效分散風險的同時，達到強迫儲蓄之效應。

台積電

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