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台股續拉回 早盤跌逾200點 台積電跌15元開925元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股昨（24）日重挫，跌破短多的5日均線，連續兩日收黑。 聯合報系資料照
台股昨（24）日重挫，跌破短多的5日均線，連續兩日收黑。 聯合報系資料照

台股25日開盤指數為22,695.15點，下跌118.55點，早盤一度重挫逾200點至22,563點。台積電（2330）開盤價為925元，下跌15元。

群益投顧表示，6月20日大盤指數與年（200日均）線乖離將近27%，技術面乖離形成指數漲勢牽制、乃至漲多修正壓力漸增態勢；從昨日電、金、傳強弱殊途，可看出市場風險趨避心態轉濃的態勢。可以非電題材股為主軸，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1. FOPLP概念股─中鋼集團旗下鑫科近年積極擴大半導體材料布局，面板級扇出型封裝(FOPLP)特殊合金載板打進國內面板大廠，且為獨家供應商。群創在FOPLP布局源於2017年經濟部技術處A+計畫支持群創總經理楊柱祥指出，FOPLP已送樣海內外多家客戶驗證，今年下半年可望導入量產。

2.生技股─疾管署表示，國內疫情持續上升。國內新冠疫情進入Omicron以來第六波流行期，疫情處於上升階段，預計在8~9月達到高峰時序與題材+股價基期偏低，挹注整體防疫概念股股價持強。此外，7月底亞洲生技展登場。凡此皆對生技股，形成短線題材挹注。

周一（24日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,411.21點，上漲260.88點、漲幅0.67%；S&P500指數下跌0.31%；那斯達克指數下跌1.09%；費半指數下跌3.02%。台積電ADR周一大跌3.5%，收在167.81美元，較台北交易溢價15.6%。

輝達面臨獲利了結賣壓，周一又大跌6.7%，過去三個交易日已下跌13%；博通、Marvell 和高通分別下跌4%到5.7%。投資人對AI的熱情表現在其他股票方面，華爾街日報報導蘋果（Apple）和Meta與Platforms協商整合Meta的生成式AI模型到蘋果iPhone的AI系統，蘋果上漲 0.3%，Meta也上漲0.8%。

三大法人周一集中市場合計賣超451億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超450.8億元，投信買超85億元，自營商（自行買賣）賣超19.9億元，自營商（避險）賣超65.3億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.76億元偏空部位，自營商則布局0.83 億元偏空部位。選擇權未平倉部分，6月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉下降500點至22,500點，買權最大未平倉下降400點至23,200點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼828口空單，日盤則大幅加碼3,398口空單，未平倉淨空單增至-23,614口；十大特定法人減碼1,450口空單13,189口。

布局 生技股

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