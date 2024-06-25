美AI科技股重挫 法人：台股觀察權值股和月線支撐

美科技股重挫，輝達、台積電ADR、高通、美超微領跌。台股24日大跌439點收22813點，失守5日線，外資淨空單增加至超過2.11萬口。法人分析，美科技股獲利了結賣壓，資金流向傳產類股，台股觀察電子權值股走勢，大盤回測10日線，觀察月線支撐力道。

科技股領跌，拖累美股那斯達克指數和費城半導體指數重挫，工業類股勁揚帶動道瓊指數收漲。道瓊工業指數上漲260.88點或0.67%，收39411.21點，標準普爾500指數小跌16.75點或0.31%，收5447.87點。那斯達克指數下跌192.54點或1.09%，收17496.82點。費城半導體指數重挫167.02點或3.02%，收5371.52點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）在6月中旬股票分拆後走勢震盪，24日重挫6.68%，收118.11美元，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.54%，收167.81美元，高通（Qualcomm）重挫5.5%，收200.84美元，美超微（Super Micro）重挫8.65%，收826.98美元。

台股加權指數24日開低走低，終場大跌439.69點，收在22813.7點，失守5日線約23088點，加計盤後成交值新台幣5005.27億元。三大法人合計賣超450.56億元，其中外資及陸資賣超451.83億元，自營商賣超85.27億元，本土投信法人站在買方，買超86.54億元。

在台指期淨部位，三大法人24日淨空單增加397口至14333口，其中外資淨空單增加999口至21147口。

本土期貨法人分析，美重要科技股技術面獲利了結賣壓，但美股並無一致性殺盤，道瓊應聲轉強，主要是資金流向傳產類股，顯示整體資金流向仍良好。至於台股權重較高的電子股跌破5日線，代表中小型股的櫃買OTC指數回檔。

展望台股後市，期貨法人表示，觀察電子權值股指標包括台積電、鴻海、聯發科等走勢，留意台股回檔程度，回測10日線約22600點，觀察月線約22130點支撐力道，若電子股持續震盪，觀察傳產與金融類股能否接盤。

根據台灣證券交易所統計，5月底上市公司總市值達到約2兆美元，名列全球第14大，證交所24日宣布將推出台灣資本市場高峰會等多項新措施，董事長林修銘更喊出，證交所已設下目標，未來要擠進全球市值前10大行列。

台積電24日持續買回295張自家公司股票，累計已買回2069張，執行率約63.68%，總金額達新台幣19.64億元。