台股外資狂賣、內資救援 權值股重挫拖累指數

台股短線漲多，昨（24）日在外資大舉賣超450.8億元的衝擊下，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等權值股紛紛重挫收黑，雖然八大公股行庫大手筆進場買超123億元，並與投信及五大壽險金控聯手護盤，力抗外資賣壓，指數終場仍大跌439點、收22,813點，為今年第三大跌點。

台股昨日開低走低，終場跌1.8%，跌破5日均線，成交量5,173億元，表現弱勢，市場買盤紛紛轉進非電族群避險。盤面上，個股及類股跌多漲少，19大類股中，以食品股漲1%最強勢，紡纖、建材營造、金融均上漲，電子跌2.5%最弱勢。

台股觀盤重點

族群中，半導體大跌3.1%；千金股也一片慘綠，僅大立光、穎崴逆勢收紅，檔數維持17檔不變；健策收在1,000元，今將打千金股保衛戰。

籌碼面來看，三大法人賣超451億元，其中外資在現貨大舉賣超450.8億元，為今年來第四大賣超金額，已連二賣，昨天主要賣超標的包括群創、新光金、台積電、華南金、緯創等個股；期貨淨空單增加999口至21,147口，期現貨同步偏空操作。

投信買超85億元，賣轉買；自營商賣超85.2億元，連二賣。八大公股行庫則大買123億元，護盤意味十足，買超金額也是5月30日買超130.3億元以來，再次買超逾百億元。此外，五大壽險金控也買超39.3億元。

四大權值股包括台積電、鴻海、聯發科、廣達昨天均下跌，合計貢獻大盤約311點的跌點，其他非電族群縱然奮力拉抬，仍難以對抗指數的壓回。昨天台積電終場重挫30元，收在940元，單日市值蒸發7,780億元；聯發科下跌80元，收1,410元；鴻海終場收206元，下跌6元。

綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清等看法，昨天台股修正幅度較大，不過仍屬漲多之後的正常拉回。

目前看來，資金已健康輪動到其他非電族群，藉以維繫市場人氣。

儲祥生說，全世界的資金過度集中在美股的AI股，接下來必須留意美股走勢，如果美股下跌，台股只是跟跌，狀況就不嚴重；若是美股反彈，台股還是沒起色，事情就大條了。