台股短線漲多修正，連二日下跌。綜合各市場證券名師表示，台股目前短線有三大逆風，行情修正機率高，三大逆風分別是：一、指數短線漲多乖離大；二、技術指標高檔向下死亡交叉；三、外資轉賣、期貨未平倉淨空單逾2萬口。預期行情先看月線22,129點支撐。

台新投顧副總經理黃文清表示，加權指數這波因為台積電（2330）大漲，「拉積盤」帶動指數連續創新高，使短線乖離過大，如6月20日與季線的乖離率衝到11.56的高點，乖離過大，容易發生修正；之前4月9日與季線的乖離率也是衝到10以上的10.25，後續就發生4月中下旬的修正。

技術面來看，KD指標目前已出現高檔向下的死亡交叉，短線震盪修正機率加大，可能要待KD值回到中低檔，才有機會回穩向上。黃文清分析，雖然昨日出現中長黑K，幸好成交量縮小至5,173億元，沒到爆大量至七、八千億元的程度，多頭格局尚未破壞。

至於外資的期現貨，昨日期貨淨空單增加到2.1萬口，現貨一口氣賣超450.8億元，是今年來的第四大賣超。不過統計今年來，外資還買超977.5億元。

黃文清說，外資的操作目前看起來變得已經沒有方向性，除了可能的避險、套利操作外，更多時候可能只是跟著大盤的漲跌操作，即便昨日大幅賣超，也可能只是把上周的買超部位賣出而已。因此，預期指數即便再下跌，幅度也有限，或許10日均線22,659點就能有守。

華南投顧董事長儲祥生則認為，只要外資沒有連續大幅度的賣超，倒是不用太擔心。若接下來美股能反彈，台股就有機會跟進，化解漲多拉回的壓力。