證交所董事長林修銘昨（24）日宣布將帶領台股打國際盃，目標是「台股市值擠進全球前十名」，市值至少3兆美元起跳。法人推估屆時台股將站上3萬點。

對於何時可晉級市值前十強，林修銘直言，時間表，很難講；但路徑圖，有。只要向前走，我們有信心。

證交所今年初訂下集中市場市值2兆美元、新台幣60兆元目標，但台股氣勢如虹提前達標，甚至上周市值曾衝到2.48兆美元。

林修銘認為，台股年初以來已上漲近三成，市值突破新台幣74兆元、世界排名第14，日均值更超越4,000億元、世界排名第九，顯示台灣資本市場及產業表現站上國際舞台，應該朝全球市值前十名目標邁進。

為推升台股晉級全球股市市值前十大，證交所為國際盃再射三箭十方針，預計今年10月再赴中東引資，並規劃未來與日本、韓國交易所合辦引資活動。

三大策略之一是針對上市公司面向的「提升企業價值」，精進公司治理及永續揭露，下有兩個方針，分別是鼓勵企業重視股東價值、精進永續揭露資訊。

策略之二是證交所本身應「引領產業發展」，以科技引領新經濟，促進產業合作綜效，提升企業價值，下有兩個方針，分別是以科技引領多元產業發展、增加產業鏈連結。

策略之三是針對投資人面向的「增進企業曝光」，鼓勵溝通、強化引資、重視資訊揭露，下有六個方針，包括IR ESG議合平台、鼓勵法說會溝通、增強國內外引資效能、國際合作編製ESG新指數、優化資訊揭露平台、強化英文資訊內涵。