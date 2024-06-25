本益比逾20倍…專家示警 台股投資風險增

台股昨大跌四三九點，國泰台大產學合作計畫主持教授徐之強表示，現在投資風險已相對偏高，台股本益比已超過廿倍，殖利率約百分之五，相對於存款利率百分之一點七，等於風險貼水只有百分之三，投資人應多考慮是否值得承擔風險去投資；國泰金控投資長程淑芬則建議，很快就要放暑假，投資人可趁著外資放暑假，股市較清淡時進場投資，也有助降低風險。

台股昨因電子權值股漲多拉回，大盤指數收在二萬二八一三點，失守二萬三千點大關；其中光是外資就賣超四五一億元。證交所董事長林修銘指出，儘管外資法人賣出，但相對的投信法人等內資仍進場低接，而且成交量還放大到近五千億元，代表仍有相當多的投資人看好基本面而進場低接。

林修銘表示，台股上半年在ＡＩ為主的產業鏈加持帶動之下，吸引內外資投入市場，大盤指數年初以來上漲近三成；他說，短期的漲跌「只是量能的調節」，重要的是基本面，台灣已經有很顯著的ＡＩ供應鏈製造硬實力，證交所希望能幫助國內上市公司進一步發展應用面的軟實力，讓支持台股發展的動力是非常solid（堅固），而不是bubble（泡沫）。

國泰金控昨天舉行第二季景氣展望發表會，將台灣今年經濟成長率預測從百分之三上調至百分之三點六，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率也從百分之一點九上調至百分之二點一。徐之強指出，「通膨與地緣政治風險，是台灣今年要面臨的課題」，雖下半年台灣通膨可以降至接近百分之二，但納入電價上漲傳遞效果，以及房租、醫療費用與食物類價格的增加，因此調升全年ＣＰＩ增幅。

至於房租對通膨的影響，徐之強除了引述中央銀行總裁楊金龍所說「房租增加對通膨的影響值得關注」，並特別提醒要觀察房租和通膨之間呈現「相互螺旋上升」的現象。他指出，在這種「相互螺旋現象」之下，通膨上升，房租就會提高，不論是新青安讓購屋成本下跌，或是大家預期未來房價仍會漲，這兩種因素，都會有買房誘因產生，「因為買房可以抗通膨」。

徐之強也示警，對這種現象仍要小心，尤其是哪天景氣突然轉方向，新青安或其他借款戶的房貸還不出來，恐會造成房市的風險，房市的風險也是央行所要考量金融穩定的最重要的一環。

程淑芬則說，通膨組成最大是房租，接下來是學費、食物等，房租上漲對ＣＰＩ上升的確有影響，另外還有全球景氣，例如歐洲景氣，民間消費復甦，有溫和的加速度，所以全球景氣趨緩一直在延後，尤其股市漲得夠久，這些都會成為推升房市的助力。

日圓匯率近日走貶，徐之強說，現在的日圓走勢仍由美元強勢主導，因為美國尚未降息，若聯準會降息、日本央行升息，日圓才有可能升值，目前一六○價位會是一個指標，貶破一六○的可能性也有限。