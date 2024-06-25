螞蟻雄兵5月吹集結號 證券劃撥餘額增1,799億

散戶螞蟻雄兵5月力衝。台股5月上漲777點，外資淨匯入117.2億美元，台灣散戶也不落人後，中央銀行昨（24）日公布5月金融情況，代表「散戶資金動能」的證券劃撥存款餘額反彈，衝至歷史新高3兆5,552億元，月增1,799億元創單月最多；同時，股票市場融資餘額也寫下2008年6月以來高點。央行指出，反映國內資金充沛以及台股交易熱絡。

5月台股全月上漲，基本面向好，台股信心強勁，央行資料顯示，不光是「散戶風向球」證券劃撥存款餘額及月增額創新高，5月平均股價落在21,107點新高位，台股5月股票市場融資月底餘額創2008年6月以來高點，達4,095億元。

證券劃撥存款月底餘額

央行統計5月股價指數月平均21,107點同創歷史新高，台灣內資買股力道強勁。央行經研處副處長曹體仁昨日指出，台股持續創新高，的確會帶動證券劃撥存款餘額走高。

台股今年屢創新高，證券劃撥存款餘額也跟著走高，從1月3.32兆元起走升，2月攀升至3.46兆元、3月升至3.52兆元，4月受到台股震盪向下摜破2萬點影響，月減1,373億元降至3.38兆元，5月台股回彈重返2萬點、衝破21,000點，餘額也跟著月增1,799億元衝至歷史新高3.56兆元。

曹體仁解釋，5月股市熱絡，成交量擴大，台股屢創新高，股價走揚、成交量擴大以及成交股數增加，都會帶動劃撥存款餘額以及融資金額上揚，過往經驗來看，兩大指數都有同步現象，的確反映股民對台股交易相當積極，台股市場5月的日平均成交值增至4,358億元，接近前波高點3月4,412億元，且連續三個月在4,000億元以上。

根據台股交易比重，央行統計，5月本國自然人於集中市場交易比重降至54.8％、4月為56.3％，僑外法人則上升至34.1％、4月為32.3％，本國法人降至11.1％、4月為11.4％。