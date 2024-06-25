快訊

未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所董座信心喊話…林修銘：不少內資進場低接

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影
證交所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影

台股昨（24）日重挫439點，臺灣證券交易所董事長林修銘有信心地說，雖然外資賣超，但仍有不少看好基本面的內資進場低接，如投信即進場買超85億元，顯見接地氣的本土法人對台股未來有信心。

台股6月以來迭創新高，然受到上周四、五兩天費半指數、台積電（2330）ADR拉回衝擊，昨天開低走低，終場大跌439點，收全天最低的22,813點，引發市場預期台股將拉回修正的疑慮，不過林修銘仍對市場信心喊話，要投資人對台股有信心。

證交所昨天召開「壯大台灣資本市場價值厚植提升國際競爭力」記者會，林修銘說，雖然外資賣超450億元，但投信買超85億元，顯示仍有看好基本面的內資逢低進場承接。

全球交易所市值排名
全球交易所市值排名

他強調，短期指數的漲跌，只是量能的調節，最重要的還是基本面，台灣已有很顯著的AI供應鏈製造硬實力。證交所希望幫助國內上市公司進一步發展應用面的軟實力，讓支持台股的動力是非常solid（堅固），而不是bubble（泡沫）。

事實上，針對台股的基本面表現，內外資法人紛紛看好，主要是基於人工智慧（AI）硬體需求暢旺的帶動，估計今年上市櫃企業獲利年增幅將可達到二成水準，加上配息規模持續擴大，使得國際資金將不斷潮湧台股，帶動指數不斷攀高。

外資高盛證券本（6）月初即將台股目標指數由原先的21,000點上調9.5%至23,000點，居外資圈最高。

高盛調高台股目標指數的依據，主要奠基在台股首季正向的獲利表現，以及強勁的AI伺服器需求，因而上調MSCI台灣指數的預估獲利，今年每股稅後純益（EPS）成長率由22%調升至26%，2025年維持22%，都高於同業預估。

台股 基本面 外資

延伸閱讀

台股下殺失守23000點 新台幣震盪翻貶、收32.395元

國泰產學團隊：台股攀高風險高 股民謹慎評估投資

外資賣超台股451億元…賣超前十名個股曝 最多竟是這檔面板股

台股今大跌439點 證交所董座：內資法人進場低接

相關新聞

台股外資狂賣、內資救援 權值股重挫拖累指數

台股短線漲多，昨（24）日在外資大舉賣超450.8億元的衝擊下，台積電、鴻海、聯發科、廣達等權值股紛紛重挫收黑，雖然八大...

證交所董座信心喊話…林修銘：不少內資進場低接

台股昨（24）日重挫439點，臺灣證券交易所董事長林修銘有信心地說，雖然外資賣超，但仍有不少看好基本面的內資進場低接，如...

螞蟻雄兵5月吹集結號 證券劃撥餘額增1,799億

散戶螞蟻雄兵5月力衝。台股5月上漲777點，外資淨匯入117.2億美元，台灣散戶也不落人後，中央銀行昨（24）日公布5月...

本益比逾20倍…專家示警 台股投資風險增

台股昨大跌四三九點，國泰台大產學合作計畫主持教授徐之強表示，現在投資風險已相對偏高，台股本益比已超過廿倍，殖利率約百分之...

帶量收高強勢股 有戲

台股漲多修正，昨（24）日跌破23,000點關卡，盤面個股漲少跌多。市場專家表示，多頭趨勢尚未改變，元大金（2885）、...

台股市值拚全球十強

證交所董事長林修銘昨（24）日宣布將帶領台股打國際盃，目標是「台股市值擠進全球前十名」，市值至少3兆美元起跳。法人推估屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。