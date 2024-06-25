證交所董座信心喊話…林修銘：不少內資進場低接

台股昨（24）日重挫439點，臺灣證券交易所董事長林修銘有信心地說，雖然外資賣超，但仍有不少看好基本面的內資進場低接，如投信即進場買超85億元，顯見接地氣的本土法人對台股未來有信心。

台股6月以來迭創新高，然受到上周四、五兩天費半指數、台積電（2330）ADR拉回衝擊，昨天開低走低，終場大跌439點，收全天最低的22,813點，引發市場預期台股將拉回修正的疑慮，不過林修銘仍對市場信心喊話，要投資人對台股有信心。

證交所昨天召開「壯大台灣資本市場價值厚植提升國際競爭力」記者會，林修銘說，雖然外資賣超450億元，但投信買超85億元，顯示仍有看好基本面的內資逢低進場承接。

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他強調，短期指數的漲跌，只是量能的調節，最重要的還是基本面，台灣已有很顯著的AI供應鏈製造硬實力。證交所希望幫助國內上市公司進一步發展應用面的軟實力，讓支持台股的動力是非常solid（堅固），而不是bubble（泡沫）。

事實上，針對台股的基本面表現，內外資法人紛紛看好，主要是基於人工智慧（AI）硬體需求暢旺的帶動，估計今年上市櫃企業獲利年增幅將可達到二成水準，加上配息規模持續擴大，使得國際資金將不斷潮湧台股，帶動指數不斷攀高。

外資高盛證券本（6）月初即將台股目標指數由原先的21,000點上調9.5%至23,000點，居外資圈最高。

高盛調高台股目標指數的依據，主要奠基在台股首季正向的獲利表現，以及強勁的AI伺服器需求，因而上調MSCI台灣指數的預估獲利，今年每股稅後純益（EPS）成長率由22%調升至26%，2025年維持22%，都高於同業預估。