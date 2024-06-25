證交所撤銷與科科科技簽訂上市契約

證交所今天宣布，撤銷科科科技與證交所簽訂的上市契約，成為第1宗已完成所有上市審議程序，並進入上市股票初次募股（IPO），歷經競價拍賣流標及詢圈未完成，上市案因而宣告胎死腹中的首例。

根據證交所公告，KKBOX母公司科科科技申請股票第一上市案，前經證交所2023年12月19日董事會通過，惟未依規定期限辦理上市買賣事宜，核有證交所「有價證券上市審查準則」第28條之11規定情事，其上市契約經證交所撤銷。

科科科技原訂6月19日掛牌上市，但計畫破局，科科科技6月12日指控遭到主辦券商統一證券刁難，致使公司無法順利推動上市流程而必須終止。

科科科技直指主辦券商統一證失職失能，表示公司主辦多場投資說明會後掌握投資人圈購意願和公開申購的數量，已經達到上市標準，但統一證以張數不足為由，不願意送件到券商公會和證交所，以致無法完成最後一步，無法在6月19日上市。

統一證則回應，詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，本案科科科技的合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購1萬3837張的承銷總數量，依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第28條規定，無法進行承銷價格訂價作業；並非報導內容所指已達上市標準，亦非本公司多所刁難、不願送件。