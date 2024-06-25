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未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

黃國昌：超思進口蛋數量 農業部少報600萬顆

就市論勢／IC設計、金融 逢低布局

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

輝達從股價高點的140.76美元下跌超過一成，引發費半指數與相關指數的修正，也引發相關科技股短線獲利了結賣壓；台股受此影響，昨（24）日大跌439點，收在22,813點，跌幅1.8%。

台灣加權指數、櫃買指數、美國包括費半指數、那斯達克科技指數、標普500指數在聯邦投信的內部指標都還是呈現多頭走勢，所以現在是多頭的修正。

投資建議

由於指數與季線乖離過大，容易引發股市出現回檔休息，且台股技術指標進入嚴重超買區，市場熱度過高，短線有回檔可能，建議等待有利時機再進場。

因晶圓代工龍頭單月營收未至今年高點、與下半年仍是傳統電子旺季下，對於台股的前景持續看好。AI的持續出貨也推動台灣不斷上調GDP預期。看好先前已下跌、但下半年展望樂觀的IC設計，另外短線也看好金融與傳產股。

IC設計 台股

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