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集保複委託在地保管 跨步

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
攜手向前行，共創複委託在地保管新紀元，集保結算所與凱基證券簽約。集保／提供
攜手向前行，共創複委託在地保管新紀元，集保結算所與凱基證券簽約。集保／提供

近年海外投資風氣興盛，國人複委託交易金額及開戶數快速成長。金管會今年5月8日公告修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第23條，明定複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券。凱基證券率先響應政策拔得頭籌，成為首家與集保結算所簽約的複委託證券商，昨（24）日舉行簽約儀式。

集保指出，集保已完成的複委託系統有三大特色。首先，國人投資海外資產更有保障；第二，為節省業者的人力成本及增進作業效率，集保建置標準化及自動化作業流程，以打造更安全快速的作業環境。

第三，為鼓勵複委託證券商踴躍參與，集保除了提供市場最優費率外，並加碼推出「早鳥優惠」方案，鼓勵複委託證券商今年底前能完成簽約。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，近十年複委託交易量大幅成長，在複委託業務蓬勃發展的同時，更要注重投資人資產安全保障。過去集保結算所在國內證券市場提供各項服務，深受國人信任，相信未來能提供投資人資產安全更有保障的保管服務。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保2015年起提供外國有價證券的跨境保管服務，目前保管外國有價證券已近新台幣5兆元，今年更將力推複委託在地保管服務。透過與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，希望達成保護國內投資人資產安全、建立市場標準化及自動化作業環境的目標。

凱基證券表示，透過委由集保保管外國有價證券，證券商可降低保管成本及保管風險。推動標準化、自動化作業也是業者一直以來努力的目標。

證券商 集保結算所

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