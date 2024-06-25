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帶量收高強勢股 有戲
台股漲多修正，昨（24）日跌破23,000點關卡，盤面個股漲少跌多。市場專家表示，多頭趨勢尚未改變，元大金（2885）、美律等法人力挺，且挾量收高的強勢股，將持續吸引買盤匯聚，後市仍有輪漲空間可期。
美股適逢三巫日，加上AI多頭指標輝達（NVIDIA）遭遇拋售潮，科技股不支倒地，美股四大指數普遍收低，拖累台股昨日開低走低，終結日K連八紅走勢，漲多電子股紛紛陷入整理。
台新投顧副總經理黃文清指出，雖然台股昨日回檔，但仍有部分個股帶量收紅，展現抗跌力道，主要是基本面具題材、籌碼相對安定等優勢，後續有機會在盤勢震盪中脫穎而出。
篩選昨日成交金額逾3億元，且法人近五日買超逾1,000張的強勢股，包括：晶彩科、華東、雲豹能源、友威科、美律、盟立、隆德造船、京元電子、藥華藥、新復興、中信金、元大金等，單日漲幅在1.0%至9.9%不等，普遍吸引市場追價。
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