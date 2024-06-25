四公司法說 7月上秀

時間即將進入下半年，邁入多數產業旺季，潤泰集團旗下兩大公司潤泰材（8463）與潤泰全，以及大魯閣、宇瞻等四家上市公司，7月率先將赴臺灣證券交易所辦法人說明會。

潤泰材是潤泰集團旗下水泥、建材、裝修公司，主要業務是宜蘭冬山潤泰水泥廠和預拌式泥作砂漿美特耐，去年底跨入建材代理事業，今年首季營收15.19億元，年增30.27%，毛利率14.02%。

潤泰全受惠轉投資的南山人壽獲利挹注，雖然今年第1季合併營收7.02億元、年減6.4%；營業利益954萬元，營益率1.36%，年減2.9個百分點，但營業外收入達45.04億元，歸屬於母公司業主淨利44.67億元、年增3,046.3%，每股稅後純益（EPS）達4.28元。

大魯閣目前主要經營台中「大魯閣新時代購物中心」、及新竹「大魯閣湳雅廣場」兩家商場，未來將持續開發具潛力的新物業，並透過將百貨商場及運動休閒充分結合，增添附加價值。宇瞻為記憶體模組廠，隨近期記憶體景氣已谷底反轉，市場關注其後續受惠程度。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內，自辦或受邀參加一次法人說明會。

統計今年以來迄今，國內上市公司（未包含創新板）總計已經辦理1,199場法人說明會。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中，詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

另自2023年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，證交所請上市公司盡早規劃，以符法令規定。