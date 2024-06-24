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外資喊大立光至這個價位！股價一舉超車世芯、力旺 躍升第三高價股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
花旗證券看好iPhone出貨量持續成長，在一眾供應鏈中點名看好大立光（3008），目標價由原先的3,060元上調至3,560元，一舉上衝至外資圈最高價，調升幅度高達16.3%。示意圖。圖／聯合報系資料照片
花旗證券看好iPhone出貨量持續成長，在一眾供應鏈中點名看好大立光（3008），目標價由原先的3,060元上調至3,560元，一舉上衝至外資圈最高價，調升幅度高達16.3%。示意圖。圖／聯合報系資料照片

蘋果新機即將於下半年面市，掀起市場對於換機潮有高度期待，近期盤面上蘋概股成為買盤焦點之一。著眼於iPhone搭配AI的加持、以及潛望式鏡頭升級等，花旗證券看好iPhone出貨量持續成長，在一眾供應鏈中點名看好大立光（3008），目標價由原先的3,060元上調至3,560元，一舉上衝至外資圈最高價，調升幅度高達16.3%。

花旗看多iPhone銷量，並預估2025年iPhone出貨量將達2.28億支，年增9%。在相關零組件供應商中，看好大立光受惠鏡頭升級趨勢，其中潛望式鏡頭將由12MP升級至48MP，使得市占率將高達90%，帶動收入貢獻由2023年的10%-15%倍增至今年的30%，帶動獲利優於預期。

因此，花旗上調大立光2024、2025年盈餘各16%、17%，建議「買進」，目標價由3,060元上調至3,560元，一舉上衝至外資圈最高價，調幅16.3%。

台股急漲過多，短多攻勢暫歇，加權指數24日拉回1.8%，高價股普遍跌幅不小，不過，大立光逆勢上漲0.38%，收上2,605元，在所有千金中表現突出，並且超越世芯-KY的2,600元、力旺的2,590元，一口氣從第五高價晉升成為台股第三高價股，距離第二高緯穎的2,665元也只差60元。其中，三大法人對大立光全數站在買方，外資更是今日主要買盤來源，由賣轉買3.9億元、投信則連二買。

AI Apple iPhone 三大法人 世芯 力旺 大立光 蘋果概念股 高價股

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