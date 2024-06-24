外資上週大買台股620.4億元 狂敲面板雙雄

根據證交所統計，上週外資在集中市場總買進金額新台幣9509.01億元，總賣出金額8888.61億元，買超金額達620.4億元，其中狂敲友達16.19萬張排名第一。

個股方面，上週外資自集中市場買超前3名分別為友達16萬1917張、新光金9萬7531張及群創8萬9807張。

上週傳出群創推動轉型及活化資產，打算將關閉的南科5.5代廠房以約新台幣180億元賣給美光，讓新的半導體面板級扇出型封裝（FOPLP）技術爆紅，也為面板廠價值帶來新的市場聯想。

至於上週外資賣超前3名分別為華南金4萬2260張、亞泥2萬6957張及中鋼2萬5390張。

根據證交所統計，自今年初至6月21日止，外資累計在集中市場買超1428.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為32兆9592億元，占全體上市股票市值的44.52%。