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外資賣超台股451億元…賣超前十名個股曝 最多竟是這檔面板股

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股24日首度重挫回檔，收在22,813.7點，下跌439.69點，跌幅1.89%，成交量較上周五減少1千億，至4,992.67億元，三大法人賣超450.56億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股24日首度重挫回檔，收在22,813.7點，下跌439.69點，跌幅1.89%，成交量較上周五減少1千億，至4,992.67億元，三大法人賣超450.56億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股24日首度重挫回檔，收在22,813.7點，下跌439.69點，跌幅1.89%，成交量較上周五減少1千億，至4,992.67億元，三大法人賣超450.56億元。其中外資賣超451.82億元，賣超最多的是近期熱股群創（3481），賣超超過7萬8千張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超451.82億元，投信買超86.54億元，自營商賣超（合計）85.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.94億元，自營商（避險）賣超65.33億元。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是群創、復華台灣科技優息、新光金、台積電、元大台灣價值高息、華南金、緯創、長榮航、聯電和中鋼。

外資賣超最多張數的為群創，大賣78,764張，其次為復華台灣科技優息41,704張，第三名為新光金22,581張。台積電則遭賣出達21,256張，為4月22日以來賣超最多的一次，而元大台灣價值高息在上周五獲買超後，今外資又轉賣17,431張。

群創近期因投入後市看俏的面板級扇出型封裝（FOPLP）利多，股價上周五衝上漲停板，今日更爆出逾70萬張大量，雖一度拉高至16.55元，但盤中漲勢縮小，終場收15.9元，漲幅1.92%。今外資大賣逾7萬8千張，等同將6/19~21連三天買超的張數全部賣光，甚至還賣出部分先前買超的庫存。

不過，雖然外資大賣群創，但投信、自營商同步買超，投信買超1,199張，自營商更買超群創26,474張，為連續三天買超，呈現土洋對作。

台積電同樣出現土洋對作，外資連三賣，投信、自營商在上周五賣超一天後，今轉為買超，不過張數皆不多，投信買超88張，自營商買超316張。

而外資今日買超前十名的個股，依序是友達、興富發、中信金、京元電子、臺企銀、國泰費城半導體、國泰金、開發金、仁寶、富邦金。

值得注意的是，外資賣超群創，卻買超友達39,806張，而投信、自營商皆和外資對作，投信大賣友達逾6萬張，兩天合計賣超逾12萬張；自營商今日也賣超友達超過2千張。

三大法人 友達 台股 外資 群創 自營商

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