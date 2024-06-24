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台股大跌439點 證交所董座：內資法人進場低接

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影
證交所董事長林修銘。記者蔡靜紋／攝影

台股今日大跌439點，證交所董事長林修銘在受訪時指出，儘管外資法人賣出，但相對的投信法人等內資仍進場低接，而且成交量還放大到近5千億元，這代表仍有相當多的投資人看好基本面而進場低接。

證交所將舉辦「資本市場高峰會」，為台灣更多優質上市公司造市，並預計要邀請150至200家參加。林修銘指出，下半年舉辦首場之後，未來每年將各辦二次，會聚焦在永續的議題，也會向投資人介紹國家未來的重要政策，例如，碳政策就會是重要的議題。

被媒體問及台股今日跌439點，對台股後市看法如何？林修銘回應，台股上半年在AI為主的產業鏈加持帶動之下，吸引內資、外資一起投入市場，在國際股市表現亮眼，大盤指數已超過23000點，年初以來成長近3成，漲幅僅次於費城半導體指數；他也強調，短期的漲跌：「只是量能的調節」，重要的是基本面，台灣已經有很顯著的AI供應鏈製造硬實力，現在證交所希望能幫助國內上市公司進一步發展應用面的軟實力，讓支持台股發展的動力是非常solid（堅固），而不是bubble（泡沫）。

對於為優質但低流量，PRB不到1的公司造市，證交所也開出刪選的標準，包括沒有虧損、EPS超過2元、有配息，而且ESG的排名前50%，目前已經有8家券商的自營商加入協助造市行列。

台股 證交所

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