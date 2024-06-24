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期交所調整台指期、小台指等11商品期貨契約或選擇權約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所24日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、客製化小型臺指期貨契約(MXFFX)、電子期貨契約(TE)、小型電子期貨契約(ZEF)、元大台灣50ETF期貨契約(NYF)、元大高股息ETF期貨契約(PFF)、群益台ESG低碳50ETF期貨契約(RYF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自2024年6月25日一般交易時段結束後起實施。

期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產生的虧損超過自身可承擔能力之情事發生，以維護自身交易安全。

ETF 臺灣期貨交易所 選擇權

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