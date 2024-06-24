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上周「面子、裡子」都兼顧！新興亞股中台股表現最亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
觀察新興亞股上周漲多跌少，以台股表現最為亮眼、上漲3.3%；另從資金流向來看，外資上周買超台股25.8億美元最多，接下來是印股14.4億元、南韓7.8億元，而對泰國、越南、菲律賓則呈現賣超。台股示意圖。中央通訊社
觀察新興亞股上周漲多跌少，以台股表現最為亮眼、上漲3.3%；另從資金流向來看，外資上周買超台股25.8億美元最多，接下來是印股14.4億元、南韓7.8億元，而對泰國、越南、菲律賓則呈現賣超。台股示意圖。中央通訊社

上周五（21日）適逢美股三巫日，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）在連日股價創新高後遇拋售潮，也連帶拖累美國科技股及台股24日表現。觀察新興亞股上周漲多跌少，以台股表現最為亮眼、上漲3.3%；另從資金流向來看，外資上周買超台股25.8億美元最多，接下來是印股14.4億元、南韓7.8億元，而對泰國、越南、菲律賓則呈現賣超。

今(2024)年以來最吸金的亞股是南韓，外資買超167.8億美元，接著是台股的65.7億美元；賣超則以泰國的29.9億元最多，次為越南賣超18.9億美元。股市表現方面，今年來以台股漲28.94%最強，其次是越南13.46%、印度6.88%，但泰國下跌7.73%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，台股今年以來強勢創高，也讓不少投資人有居高思危意識再起，上週五輝達股價連二日下跌，台股相關供應鏈也難逃波及，今日收盤下跌439.69點、跌幅達1.89%，為今年4月19日後跌幅最大的一日。

張圭慧說，觀察此波漲幅主要是反映AI產業帶來的利多，長線多頭趨勢仍在進行中，下半年在 AI伺服器和 AI消費性電子產品的助攻下，仍有亮點可期。面對偏多的市場，如果投資人難以判斷進場時機，建議「定期定額」方式投入外，尤其隨著時序進入除權息旺季，想參與領息的投資人可伺機提前卡位布局高股息ETF。

越股上周收1282點，較前一周小漲0.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數6月呈現平盤整理，今年來截至6月21日上漲13.46%，但外資卻反其道而行今年賣超近19億美元，分析主要是國外資金回流追逐更強勢的股市外，追蹤邊境市場指數的ETF也確定清算，加上越股至今未納入 MSCI 新興市場指數，資本青睞的程度有限。

儘管如此，張晨瑋認為，越南企業獲利持穩，預期下半年復甦動能更強，且出口增速復甦中，2023年順差創高至260億美元。 5月初美國針對越南市場經濟地位進行聽證，最終越南若順利於7月升格為「市場經濟國家」，相關反傾銷稅的威脅可望減輕，支持未來出口動能強勢。

張晨瑋強調，越南經濟持續展現成長動能，加速拉抬股市走揚，想參與後市成長的投資人可把握盤整找到最佳切入契機。

外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

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