打國際盃再進擊！證交所三大策略齊發 記者會說明各項計畫

臺灣證券交易所經過一甲子累積，資本市場邁入新格局，台股流動性在市場制度持續精進下穩步提升，今(2024)年以來指數站上23,000點，日均值突破4,000億元，成交值排名已位居全球第九名。此一里程碑建基於台股企業優良基本面及ESG穩步發展，結合上市公司、投資人與證交所力量，共同達成的重大成就。面對價量表現俱揚、上市企業家數及投資人參與穩步成長，更加重證交所的責任。

2024年初記者會，證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，6月24日召開記者會說明各項計畫。董事長林修銘在記者會中表示，證交所此刻思考的是如何掌握當前契機，充分發揮平台功能，促成企業運用資金拓展全球視野，再創價值，並引導企業耕耘投資人溝通對話，晉升國際級企業發展。證交所將聚焦推動企業、產業的競爭力升格，致力強化引資效能，匯聚而為整體資本市場的全球競爭力提升，期許證交所晉身國際級證券市場之列。

台股具有完整科技產業供應鏈，並在國際先進技術發展扮演關鍵角色，證交所鼓勵各產業重視創新，運用台灣現有科技生態圈優勢，增進企業運營效率，順勢迎向全球化布局，提升企業競爭力及價值，推升台灣資本市場邁入下一紀元。該項計畫證交所從公司面「提升企業價值」、證交所平台「引領產業發展」及深化投資人溝通的「增進企業曝光」三大策略十大方針之助力下，促進資本市場健全發展。

首先，在公司面「提升企業價值」策略部分，證交所規劃於「上市上櫃公司治理實務守則」增訂「企業價值提升計畫」，引導上市公司將重視股東價值內化為企業DNA，設立專區揭露投資人關注的股東價值回饋資訊及重要投資財務指標，並將股價淨值比納入造市獎勵措施項目。證交所同時持續精進公司治理藍圖，並於2020年進化為永續發展藍圖，全體上市公司須於2025年編制永續報告書、2026年公司治理評鑑轉型ESG評鑑，暨全體上市公司完成溫室氣體盤查（2027年）與確信（2029年）等，藉由不斷提升公司治理及永續揭露資訊，促進企業對永續責任認知。

其次，有關證交所平台「引領產業發展」策略，證交所為引領產業多元發展，將透過提升資本市場籌資平台效能，結合雙引擎（一般板及創新板）力量聚焦新經濟（綠能、數位及生技）產業聚落發展，2024年目標為推動IPO家數占比達50%。希望攜手公部門及新創生態系資源，共組「新創國家隊」，助力產業轉型升級，推升臺灣新經濟地位。

證交所為擴大產業鏈合作機會與發揮以大帶小綜效，將邀集市值及獲利佳上市公司負責人，舉辦壯大臺灣資本市場高峰會，透過創新及永續議題經驗分享，促進企業跨產業交流，創造新元素與新契機。證交所今年預計就數位、綠能、生技舉辦主題式交流活動及大型「新經濟產業鏈結座談會」，邀請產業上下游、生態圈、創投、IPO中介機構等單位同場進行交流，加速新創事業成長及籌資機會。

第三，有關證交所平台「增進企業曝光」策略，證交所將攜手臺灣指數公司(TIP)建置IRESG議合平台，支援機構投資人與企業ESG議合資訊，提供中小型上市櫃公司與投資人議合之媒介服務，深化投資人關係，也將與國際指數公司或資料庫機構合作，增台灣ESG主題指數，增加企業曝光。

證交所鼓勵百億市值以上企業每年辦理二次以上法人說明會，長期則朝法規要求全體上市公司每年辦理二次，藉此強化與投資人之溝通。證交所以新區域及多元型態雙軌並行模式進行引資，今年繼先前前往歐洲、新加坡進行海外實體引資，及攜手香港上海滙豐證券舉辦台北首場實體引資活動，規劃下半年拓展中東地區資金，並於台北再辦理1場次大型引資活動，持續展示TWSE國際品牌力。

證交所為友善投資人需求，2024年全新建置整合IPO資訊揭露專區及擴充ESG資料庫內容，冀透過完善資訊揭露管道及優化使用者介面，提升投資人滿意度。證交所深刻體認與國際接軌之重要性，2024年獨步亞洲資本市場完成重大訊息、年度財務報告及股東會年報等重要資訊英文化揭露，未來將持續提升各項英文資訊揭露品質。

展望未來，證交所致力成為國際級資本市場，以安全與發展並進，持續引導企業增進治理能力，鼓勵以科技引領創新發展，重視產業間彼此合作，增進與市場參與者間之溝通，實現壯大臺灣資本市場價值目標。證交所主動以行動創新出發，戮力強化資本市場整體韌性，積極回應數位及淨零轉型，尋覓新世代成長動能，成為企業最堅實後盾，期與市場參與者共創更具韌性及創新的資本市場。