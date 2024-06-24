共創複委託在地保管新紀元 集保結算所與凱基證券簽約

有鑑於近年海外投資風氣日益興盛，國人複委託交易金額及開戶數快速成長，金融監督管理委員會於今(2024)年5月8日公告修訂「證券商受託買賣外國有價證券管理辦法」第23條，明定複委託券商得委由臺灣集中保管結算所保管外國有價證券，凱基證券率先響應政策拔得頭籌，6月24日舉行簽約儀式，成為首家與集保結算所簽約的複委託證券商。

為服務廣大外國有價證券投資人，集保結算所已完成複委託系統的建置，並具備三大特色：首先，投資人透過複委託買入的外國有價證券將可由集保結算所進行在地保管，讓國人投資海外資產更有保障，並規劃進一步提供投資人外國證券查詢服務；其二，為節省業者之人力成本及增進作業效率，現已完成相關系統開發，建置標準化及自動化作業流程，為市場打造更安全快速之作業環境；其三，為鼓勵複委託證券商踴躍參與，集保結算所除了提供市場最優費率外，並加碼推出「早鳥優惠」方案，鼓勵複委託證券商能在今年底前完成簽約。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所自2015年起提供外國有價證券之跨境保管服務，目前保管外國有價證券已近新台幣5兆元，今年更將力推複委託在地保管服務，希望透過與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等四大全球外國保管機構合作，達成保護國內投資人資產安全與建立市場標準化自動化作業環境之目標。感謝凱基證券率先與集保結算所完成簽約，成為集保公司第一家複委託保管服務的合作夥伴，同時也展現凱基證券對於保護投資人資產安全的重視，相信後續會有更多複委託證券商加入，共同保障投資人的權益。

凱基證券表示，透過委由集保結算所保管外國有價證券，證券商除了可降低保管成本及保管風險外，推動標準化、自動化作業亦是業者一直以來努力的目標，相信未來由集保結算所擔任證券商與外國保管機構的中間橋樑，除可達成標準化、自動化之目標外，並可透過集保結算所與外國保管機構的密切合作，達到市場跨機構作業整合的綜效。

集保結算所為我國金融市場唯一後台，保管國人投資資產經驗豐富，並深獲市場信賴，透過與國內複委託市占率第一的花旗銀行密切合作，亦可望為國內證券商複委託保管業務提供無縫接軌的服務。相信未來在集保結算所、外國保管機構及複委託證券商共同攜手合作下，結合集保結算所在地化之優勢、保管銀行之國際經驗及複委託證券商對投資人權益的保護，共創複委託資產在地保管之新紀元。