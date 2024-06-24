上看3兆美元！證交所董座喊出台股市值「將挑戰全球前十強」

台股6月以來迭創新高，集中市場市值一度衝高至2.48兆美元。證交所董事長林修銘今日提出三大台灣資本市場價值計畫，喊出目標是「台股市值擠進全球前十名」；若以WFE統計至5月底資料，台股市值排名第14，台股若想擠進市值前十強，總市值至少必須擴大至3兆美元。

至於何時挑戰市值前十強，林修銘直言，「時間表，很難講。但路徑圖，有。」他分析，為何敢有底氣講這件事，是因為台灣產業發展已經有國際水準，加上外資對台灣的投資源源不絕，而今天提出證交所的路徑圖可以引進更多資金、壯大企業價值。

在本周之前，台股迭創新高，集中市場市值一度衝高至2.48兆美元，遠遠超過證交所年初所訂2兆美元、新台幣60兆元目標。證交所董事長林修銘24日下午率領高階主管大陣仗召開「壯大台灣資本市場價值 厚植提升國際競爭力」記者會，向外界宣布新的三大策略時大方針、新目標。

三大策略之一是針對上市公司面的「提升企業價值」精進公司治理及永續揭露，下有兩個方針，分別是鼓勵企業重視股東價值、精進永續揭露資訊；策略之二是證交所本身作為「引領產業發展」以科技引領新經濟，促進產業合作綜效，提升企業價值，下有兩個方針，分別是以科技引領多元產業發展、增加產業鏈連結。

策略之三是針對投資人面向的「增進企業曝光」鼓勵溝通、強化引資、重視資訊揭露，下有六個方針，包括IR ESG議合平台、鼓勵法說會溝通、增強國內外引資效能、國際合作編製ESG新指數、優化資訊揭露平台、強化英文資訊內涵。

林修銘於記者會開場時表示，年初記者會時，證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，回顧今年以來，臺股加權股價指數自17,930成長近三成至逾23,000點，市值突破74兆元，日均值更超越4,000億元，臺灣資本巿場及產業表現站上國際舞台。此刻，證交所思考的是如何掌握當前契機，充分發揮平台功能，促成企業運用資金拓展全球視野，再創價值，並引導企業耕耘投資人溝通對話，晉升國際級企業發展。

證交所將聚焦推動企業、產業的競爭力升格，匯聚而為整體資本市場的全球競爭力提升，期許證交所晉升國際級證券市場之列。

● 灌輸企業重視股東價值提升，啟動正向循環

首要工作為灌輸企業重視股東價值提升，證交所規劃設立價值提升資訊揭露專區，呼籲企業明訂提升企業價值之具體措施，包括運用新興科技於既有領域，以提升獲利效能，並透過同業、異業結盟等，促進企業轉型升級，透過揭露專區發揮參考比較效應，啟動正向循環。

● 串接供應鏈合作，再創產業價值

同時，除持續以雙主板引擎推動產業多元化發展外，將辦理產業鏈及新興產業活動，協助串連產業，促成產業合作創造綜效，進而發揮以大帶小，孵育新興科技產業茁壯。

● 協助企業深化對話溝通，引導資金動能

證交所將從企業面及資金面雙管齊下，鼓勵企業加強外界溝通，並協助企業成為國際資金挹注之焦點。目前我們對英文資訊揭露要求已獨步亞洲市場，經過前段時日廣泛蒐集外資建議，將再調整更符合外資需求之揭露項目，並深化ESG資料庫及評鑑業務，推出IR ESG議合平台，協助溝通量能較不足的中小企業，順暢完備其外界溝通；同時，持續在業績發表會、法說會及資訊揭露平台等面向精進，並透過與國際合編指數，以及多元型態與新區域引資活動，引導資金動能投入，便利企業運用於進行併購、拓展營運觸角等財務業務活動。

我們亦規劃成立引資專責小組，持續與機構投資人主動溝通、維護關係並回饋意見，提供即時、客製化全方位解決方案，並於國際主流財經媒體加強曝光，推升全體市場全球能見度與形象。