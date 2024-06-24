台股下跌439點 三大法人賣超450億元
台積電（2330）、鴻海等今跌勢較重，台股24日下跌回檔，收在22,813.7點，下跌439.69點，跌幅1.89%，成交量較上周五減少1千億，至4,992.67億元，三大法人賣超450.56億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超451.82億元，投信買超86.54億元，自營商賣超（合計）85.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.94億元，自營商（避險）賣超65.33億元。
台股在連日的飆漲後，今下跌重挫，台積電今以958元開低，雖一度反彈至960元，但隨後賣壓出籠，一路走跌，收在最低940元，回測十日線。聯發科跌勢更重，下跌至1,410元，跌幅逾5%，鴻海也跌破五日線，收206元，跌幅2.83%。表現較為強勢的有食品、金融、營建類股，統一收在最高82.9元，漲幅1.72%，中信金、元大金上漲約1%；營建股華友聯攻上漲停板。
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