單日市值蒸發七千多億！台積電市值失守25兆 這檔跌幅最重逾5%

台股24日重挫，下跌439.69點，收在22,813.7點，跌幅1.89%，台積電（2330）收在最低940元，跌幅3.09%，單日市值蒸發7,780億元，市值跌破25兆，回至24兆3,789億元。

台股今日以23,124.31點開低，並收在最低點，大跌超過400點，是連日上漲以來的首次回檔。其中影響指數大的三王-台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）皆下跌，以聯發科跌幅最重，下跌逾5%，收1,410元，鴻海終場收206元，下跌2.83%。

隨著台積電股價超過900元，並向千元邁進，不僅對加權指數的影響巨大，同時一個上下震盪，市值就會產生龐大的變動。台積電今日最高僅觸及960元，便一路下跌，並收在最低點940元，賣壓沉重，股價回測十日線，為6月5日飆漲以來首次出現較大的跌幅，市值也失守25兆。

台積電受惠於AI發展，先進製程前景暢旺，繼獨家代工輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等科技巨頭AI晶片之後，也傳出和旗下特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意，攜手取得下世代HBM4關鍵的基礎介面晶片（base die）大單。

蘋果業務方面，大摩半導體產業分析師詹家鴻看好，即將推出的蘋果iPhone 16將採用A18處理器，預估每增加15%的iPhone處理器，將使台積電收入增加約3%，而iPhone處理器占台積電收入的20%。

美系三大外資先前均紛紛上調目標價。其中，花旗由1,030元調高至1,150元，居外資圈最高價，調幅11.6%；大摩由980元上調至1,080元，調幅10.2%，是大摩今年第五度調升目標價；小摩則由900元升至1,080元，調幅20%。