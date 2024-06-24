權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

台股24日終場指數收盤下跌439.69點，收盤指數22,813.7點，成交量4,992.67億元。台積電（2330）收盤下跌30元，收盤價940元。台股今日重挫，權值股漲多修正。

今日成交金額大且逆勢上漲者有：群創（3481）、京元電子（2449）、建漢（3062）、金像電（2368）、雙鴻（3324）、星通（3025）、盟立（2464）、文曄（3036）及美律（2439）。成交金額大卻下跌者為：鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發（1459）、士電（1503）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、萬海（2615）、台達電（2308）、聯鈞（3450）、創意（3443）及世芯-KY（3661）。

第一金投顧表示，6月以來台股累計上漲9.82%，主要由權值股台積電、鴻海、聯發科（2454）及廣達帶領，帶動指數連八個交易日盤中創歷史新高，其中，100檔電子股創高，比重逾11.6%；80檔非電創高，占比約8%。短期指數技術面乖離過大，輝達高檔轉弱，慎防季底結帳賣壓；惟多頭格局不變，預計類股輪動轉強。

本周關注美國新屋銷售、耐久財訂單、5月核心PCE 平減指數等經濟數據。第3季選股回歸基本面,尋找高成⻑型、高殖利率保護、虧轉盈等個股，類股關注半導體、AI 相關、IC 設計、機器人、水冷散熱、手機、PC/NB 及 Server 組裝等，非電關注綠能環保、重電、觀光、特化、散裝、生技醫療、隱形眼鏡等。漲多個股可等待拉回再作⻑線布局，操作嚴控資金持股水位、慎防修正風險。